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Тиллерсон назвал условие признания Крыма российским

Опубликовано 11.01.17 22:27 Тиллерсон назвал условие признания Крыма российским

Тиллерсон признался, что d 2014 выступил бы за более "жёсткий ответ" на действия России на полуострове.

Выдвинутый на пост госсекретаря в администрации избранного президента США Дональда Трампа Рекс Тиллерсон заявил, что новая администрация признает воссоединение Крыма с Россией только при выработке устраивающего Украину варианта, сообщает ТАСС.

«Единственным способом является выработка соглашения, которое удовлетворяло бы украинский народ. В противном случае мы никогда не признаем воссоединение Крыма с Россией», — сказал Тиллерсон.

Он также заявил, что готов поддержать предоставление Киеву летального оружия. «Я надеюсь, что перемирие ужшкммт сработает. Но без него нам будет важно поддержать украинцев», — уточнил он. При этом Тиллерсон добавил, что данный вопрос должен обсуждаться Белым домом и Госдепартаментом.

Политик также признался, что в 2014 году он бы выступил за более "жёсткий ответ" на действия России на полуострове и даже, возможно, одобрил бы выдвижение украинской армии к восточным границам страны, передает Лайф. В этом случае Тиллерсон предложил бы помощь США для вооружения украинских бойцов и снабжения ВСУ всеми необходимыми разведданными.

"Российское руководство поняло бы сильный ответ: да, вы взяли Крым, но на этом нужно остановиться", — добавил политик.

По мнению Тиллерсона, главная цель внешней политики России заключается в возвращении себе значительной роли на мировой арене. В связи с этим он считает, что Россия "представляет угрозу", но в продвижении своих собственных интересов она достаточно предсказуема, чтобы вести с ней переговоры. 
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