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ИГИЛ объявил джихад "Талибану"

Опубликовано 11.01.17 22:06 ИГИЛ объявил джихад "Талибану"

Между тем востоковед Гумер Исаев считает, что террористы вполне могут перейти к боевым столкновениям.

Террористические группировки ИГИЛ (ДАИШ, запрещена в России) и "Талибан" (ДАИШ, запрещена в России) объявили друг другу джихад, сообщает Лайф со ссылкой на радио "Машаль" (Mashaal Radio, пакистанское отделение радио "Свобода", вещающее на языке пушту).

По данным радиостанции, глава управления полиции провинции Гельменд на юге Афганистана Наби Джана Муллахейла заявил, что правоохранительные органы располагают документами по поводу возникшей между двумя организациями вражды.

Как отмечается, эта версия объяснила бы боестолкновения в ряде провинций ужшкммт страны, ранее произошедшие между представителями ИГИЛ и "Талибана", в последние годы соперничающих друг с другом за лидерство среди террористических группировок.

Между тем востоковед, глава Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев считает, что террористы вполне могут перейти к боевым столкновениям.

"Однако я думаю, что в первую очередь у ИГИЛ будут серьезные разборки с местными силами. То, что, если террористы будут воевать друг с другом, их станет меньше – опасное заблуждение", – заявил эксперт в эфире "Национальной службы новостей".
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