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Роскосмос назвал причину крушения «Прогресса МС-04»

Опубликовано 11.01.17 22:01 Роскосмос назвал причину крушения «Прогресса МС-04»

В Роскосмосе также отметили, что планируют разработать план мероприятий на предприятиях для обеспечения безопасного запуска ТГК «Прогресс МС-05».

Аварийная комиссия Роскосмоса назвала возможную причину падения транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-04», пишет "Лента.Ру" со ссылкой на пресс-релиз, поступившем в редакцию издания.

Так, возможной причиной аварии могло стать попадание посторонних частиц в полость насоса двигателя или нарушение технологии сборки двигателя 11Д55. Дефект, имеющий производственный характер, проявился во время полета.

В баке "О" третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У" находится окислитель, которым в данном типе ракет выступает ужшкммт жидкий кислород.

Отмечается, что в Роскосмосе планируют разработать план мероприятий на предприятиях для обеспечения безопасного запуска ТГК «Прогресс МС-05».

Грузовой корабль «Прогресс» был запущен 1 декабря с космодрома Байконур, но не смог выйти на расчетную орбиту и разбился на территории России. Ракета-носитель «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-04» стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции.
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