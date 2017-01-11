Роскосмос назвал причину крушения «Прогресса МС-04» В Роскосмосе также отметили, что планируют разработать план мероприятий на предприятиях для обеспечения безопасного запуска ТГК «Прогресс МС-05». Аварийная комиссия Роскосмоса назвала возможную причину падения транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-04», пишет "Лента.Ру" со ссылкой на пресс-релиз, поступившем в редакцию издания. Так, возможной причиной аварии могло стать попадание посторонних частиц в полость насоса двигателя или нарушение технологии сборки двигателя 11Д55. Дефект, имеющий производственный характер, проявился во время полета. В баке "О" третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У" находится окислитель, которым в данном типе ракет выступает ужшкммт жидкий кислород. Отмечается, что в Роскосмосе планируют разработать план мероприятий на предприятиях для обеспечения безопасного запуска ТГК «Прогресс МС-05». Грузовой корабль «Прогресс» был запущен 1 декабря с космодрома Байконур, но не смог выйти на расчетную орбиту и разбился на территории России. Ракета-носитель «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-04» стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции. Твитнуть Другие материалы по этой теме Исполнительного директора «Роскосмоса» арестовали на два месяца за мошенничество Из-за дела ЮКОСа «Роскосмос» заморозит поставки ракет во Францию Новости наших партнеров