Прощальный твит Обамы как президента стал самым популярным за время его правления

Прощальное сообщение Барака Обамы в Twitter в качестве президента США стало самым популярным постом, опубликованным на странице главы государства в социальной сети, передает RT. На данный момент сообщением поделились более 540 тыс. пользователей.

«Спасибо за всё. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить — не в мои способности создавать изменения, но в ваши», — написал президент.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.