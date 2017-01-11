Прощальный твит Обамы как президента стал самым популярным за время его правления

На данный момент сообщением поделились более 540 тыс. пользователей.

Прощальное сообщение Барака Обамы в Twitter в качестве президента США стало самым популярным постом, опубликованным на странице главы государства в социальной сети, передает RT. На данный момент сообщением поделились более 540 тыс. пользователей.

«Спасибо за всё. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить — не в мои способности создавать изменения, но в ваши», — написал президент.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours. — President Obama (@POTUS) 11 января 2017 г.

По данным СМИ, ранее самым популярным сообщением в Twitter президента был пост, опубликованный ужшкммт после легализации однополых браков в США. Теперь же аккаунт президента США в Twitter с 13 млн подписчиков перейдёт к Дональду Трампу в день инаугурации.

Напомним, президент США Барак Обама подвел итоги своего восьмилетнего правления. По его словам, итоги весьма позитивны: благодаря общим усилиям "Америка стала лучше и сильнее", чем в 2009 году.

Основной мыслью, которую он попытался донести до сограждан, заключалась в "величии американской демократии" и необходимости ее защиты от внутренних и внешних угроз. К последним относятся "исламские фанатики" и "автократы в некоторых зарубежных столицах". Россию, а также Китай Обама назвал соперниками Соединенных Штатов, которые, впрочем, не могут сравниться с США по степени влияния в мире.