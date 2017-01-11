Киркоров назвал «мразотами» авторов петиции против Пугачевой

Певец также призвал каждого россиянина включить мозги и вспомнить, сколько всего сделала для страны Примадонна.

Певец Филипп Киркоров жестко высказался по поводу интернет-петиции с требованием «очистить» телеэфир от Аллы Пугачевой. Свой комментарий артист разместил на странице в Instagram.

"Какая же все-таки это мерзость! Сидит себе человек, женщина, актриса, певица, никого не трогает, поет песни, занимается творчеством, радует миллионы зрителей и поклонников по всему миру уже больше 40 лет, и тут ни с того ни с сего какая-то завистливая дрянь, какая-то мразота ужшкммт организует продуманную акцию и выливает ушат дерьма!" - возмущается Киркоров.

Фото опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov) Янв 10 2017 в 9:27 PST

Более того, Киркоров призвал каждого россиянина включить мозги и вспомнить, сколько всего сделала для страны Примадонна.

Примечательно, что после записи Киркорова автор петиции на Change.org, житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян уточнил в теле обращения, что не требовал убрать Пугачеву и приближенных к ней артистов из эфира, а лишь призвал руководителя федерального канала избавиться от безвкусицы в новый год, сообщает "Лента.Ру". В частности, он упомянул программу «В гостях у Примадонны», самим участникам которой, как считает Манукян, вряд ли нравилось находиться за столом. Петицию поддержали больше 118 тысяч пользователей.

По словам создателя послания, раскритиковавшие его артисты не читали ее.