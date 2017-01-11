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Трамп после "российского компромата" сравнил США с нацистской Германией

Опубликовано 11.01.17 18:41 Трамп после "российского компромата" сравнил США с нацистской Германией

Дональд Трамп заявил, что спецслужбы не должны были допустить "утечки" лживых новостей.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы не должны допускать «утечки» недостоверной информации в публичное пространство, и сравнил США с нацистской Германией. Об этом он написал в своем твиттере, комментируя публикацию доклада о «российском компромате» на него, передает "Дождь".

«Спецслужбы не должны позволять сфабрикованным новостям утекать в публичное пространство. Еще один выпад в мою сторону. Мы что, живем в нацистской Германии?», — написал Трамп.

Так Трамп отреагировал на документы, опубликованные изданием Buzzfeed, в ужшкммт которых утверждается, что российские спецслужбы собирали компромат на будущего президента США во время его визита в Россию в 2013 году.

«Россия никогда не пыталась использовать рычаги влияния на меня. У меня нет ничего связывающего с Россией — ни договоров, ни кредитов, ничего», — добавил он.

Трамп назвал публикации в СМИ очередными нападками на него, выразив мнение, что в данном случае речь идет о действиях "нечестных оппонентов", пытающихся "приуменьшить его победу на выборах", добавляет ТАСС.

Это еще один удар по мне" - написал он на своей странице в социальной сети микроблогов Twitter.
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