Биатлон сегодня 11.01.2011, эстафета, мужчины, результаты: норвежцы вырвали у России победу на финише (ВИДЕО)

11 января 2017 на пятом этапе Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Рупольдинге мужская сборная России в эстафетной гонке заняла второе место, уступив "золото" норвежцам.

Биатлон, результаты эстафеты у мужчин 11.01.2017: золото - у норвежцев, россияне - вторые

11 января 2017 года в немецком Рапольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась самая зрелищная дисциплина турнира - мужская эстафета на дистанции 4х7,5 км.

Представители сборной России в составе Алексея Волкова, Антона Шипулина, Матвея Елисеева и Антона Бабикова в напряженной борьбе упустили "золото" на финише, уступив норвежцам!

Биатлон, эстафета, мужчины 11 января 2017: обзор гонки Кубка мира 2016-2017 в Рупольдинге

Россияне неплохо начали гонку - на первом этапе Алексей Волков, не допустив не единого промаха на двух огневых рубежах, передал ужшкммт эстафету стартовавшему на втором этапе Антону Шипулин четвертым в 14 секундах от лидеров.

Шипулин прекрасно прошел свой этпа, и не смотря на один промах,, сумел выйти в лидеры гоннки.

На третьем этапе Матвей Елисеев также справился со стрельбой и даже нарастил преимущество сборной до 30 секунд.

Завершавший эстафету Антон Бабиков справился без промахов на "лежке", но допустил один промах на "стойке". В итоге на финишном отрезке Антон позволил себя обойти норвежцу Эмилю Хегле Свендсену, который принёс своей команде победу.

Обладателями бронзы стали представители Германии. У сборной Германии - "бронза".

Биатлон сегодня, эстафета, мужчины 11 января 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

1. Норвегия — 1:13.40,7 (0+5).

2. Россия +5,1 (0+2).

3. Германия +23,5 (1+9).

4. Украина +28,0 (0+6).

5. Чехия +32,6 (1+9).

6. Швеция +1.09,9 (0+8).

7. Австрия +1.13,7 (2+9).

8. Болгария +1.14,3 (1+7).

9. Франция +1.43,2 (0+9).

10. Италия +1.53,0 (1+6).