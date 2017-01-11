Биатлон сегодня 11.01.2011, эстафета, мужчины, результаты: норвежцы вырвали у России победу на финише (ВИДЕО)
Опубликовано 11.01.17 18:14
11 января 2017 на пятом этапе Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Рупольдинге мужская сборная России в эстафетной гонке заняла второе место, уступив "золото" норвежцам.
Биатлон, результаты эстафеты у мужчин 11.01.2017: золото - у норвежцев, россияне - вторые
11 января 2017 года в немецком Рапольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась самая зрелищная дисциплина турнира - мужская эстафета на дистанции 4х7,5 км.
Представители сборной России в составе Алексея Волкова, Антона Шипулина, Матвея Елисеева и Антона Бабикова в напряженной борьбе упустили "золото" на финише, уступив норвежцам!
Биатлон, эстафета, мужчины 11 января 2017: обзор гонки Кубка мира 2016-2017 в Рупольдинге
Россияне неплохо начали гонку - на первом этапе Алексей Волков, не допустив не единого промаха на двух огневых рубежах, передал ужшкммт эстафету стартовавшему на втором этапе Антону Шипулин четвертым в 14 секундах от лидеров.
Шипулин прекрасно прошел свой этпа, и не смотря на один промах,, сумел выйти в лидеры гоннки.
На третьем этапе Матвей Елисеев также справился со стрельбой и даже нарастил преимущество сборной до 30 секунд.
Завершавший эстафету Антон Бабиков справился без промахов на "лежке", но допустил один промах на "стойке". В итоге на финишном отрезке Антон позволил себя обойти норвежцу Эмилю Хегле Свендсену, который принёс своей команде победу.
Обладателями бронзы стали представители Германии. У сборной Германии - "бронза".
Биатлон сегодня, эстафета, мужчины 11 января 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия Мужчины. Эстафета 4х7,5 км