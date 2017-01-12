Курс доллара на сегодня, 12 января 2017: эксперты дали прогноз по укреплению рубля на январь 2017

Курс валют на сегодня, 12 января 2017: ЦБ РФ опустил курс евро и поднял курс доллара на 12 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 12 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 2,61 копейки по сравнению с показателем среды и составил 63,51 рубля, курс доллара вырос на 20,81 копейки - до 60,16 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг увеличилась по сравнению с показателем на среду на 10,3 копейки - до 61,67 рубля.

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Несмотря на заметное укрепление ужшкммт рубля к основным мировым валютам, потенциал дальнейшего его роста ограничен по нескольким причинам, считают эксперты.

Экономика Соединенных Штатов во всю разгоняется, а ФРС ужесточает денежно-кредитную политику и повышает процентные ставки. В результате доллар растет практически ко всем валютам развитых и развивающихся стран, но это является "плохой новостью" для нефти, отмечает вице-президент "Золотого монетного дома" и экономист Алексей Вязовский.

Второй причиной является сланцевая революция. Дело в том, что летом 2015-го года котировки нефти уже поднимались выше 50 долларов за баррель, но тогда американские производители сланцевой нефти расконсервировали около 100 скважин, нарушив баланс спроса и предложения и обрушив цены.

Кроме того, необходимо напомнить о буме альтернативной энергетики в США и Европе, из-за чего в мире ожидается стремительное сокращение потребление бензина и топлива и, соответственно, падение цен на нефть

"Все три фактора, которые я перечислил (а сюда можно еще добавить Иран, с которого частично сняли санкции и который быстро наращивает добычу) - это те "дамокловы мечи", которые будут висеть над нефтяным рынком весь год, не давая ценам надолго закрепиться выше уровня 60 долларов за бочку", - цитирует Вязовского "Российская Газета".

По его словам, рубль может резко вырасти к доллару и евро лишь в случае снятия санкций. В этом случае в нашу страну хлынет поток западных инвестиций, что может привести к укреплению отечественной валюты.