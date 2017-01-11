Биатлон сегодня 11.01.2011, эстафета, мужчины, результаты: Россия упустила "золото", проиграв норвежцам (ВИДЕО)

11 января 2017 на пятом этапе Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Рупольдинге мужская сборная России в эстафетной гонке заняла второе место, уступив "золото" норвежцам.

Биатлон, результаты эстафеты у мужчин 11.01.2017: золото - у норвежцев, россияне - вторые

11 января 2017 года в немецком Рапольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась самая зрелищная дисциплина турнира - мужская эстафета на дистанции 4х7,5 км.

Представители сборной России в составе Алексея Волкова, Антона Шипулина, Матвея Елисеева и Антона Бабикова в напряженной борье упустили "золото" на финише, уступив норвежцам!

Биатлон, эстафета, мужчины 11 января 2017: обзор гонки Кубка мира 2016-2017 в Рупольдинге

С самого начала эстафетной гонки Алексей Волков, стартовавший на первом этапе, отметился безупречной стрельбой на обоих огневых рубежах. Однако российскому ужшкммт биатлонисту не хватило чуть свежести на дистанции, в итоге он передал эстафету Антону Шипулину, которого тренеры поставили на второй этап, лишь четвертым.

Впрочем, учитывая, что Симон Фуркад, который стартовал на первом этапе сборную Франции - победившей на прошлой эстафете, умудрился получить один штрафной круг и отстал от основной группы почти на минуту, первый этап в целом можно занести в актив наших биатлонистов.

А вот лидер российской сборной Антон Шипулин после неудачных стартов в Оберхофе наконец продемонстрировал свои лидерские качества, и, не смотря на один промах на "лежке", первым передал эстафету Матвею Елисееву на третьем этапе, имея в запасе около 20 секунд.

Свой этап Елисеев прошел выше всяких похвал, не допустив ни одного промаха и увеличив запас при передаче эстафеты нашему новому финишеру Антону Бабикову до 30 секунд.

Дебютант нашей сборной, не смотря на то, что преследовавшие его норвежец Свендсен и немец Шемпп, чуть сократили отставание, справился с нервами и не промахнулся на первом огневом рубеже. С "лежки" Бабиков уходил, имея запас чуть больше 20 секунд.

Однако на последнем огневом рубеже Бабиков допустил один промах и не сумел сохранить преимущество, пропустив на финише вперед опытного норвежца .

У сборной Германии - "бронза".

Биатлон сегодня, эстафета, мужчины 11 января 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

1. Норвегия — 1:13.40,7 (0+5).

2. Россия +5,1 (0+2).

3. Германия +23,5 (1+9).

4. Украина +28,0 (0+6).

5. Чехия +32,6 (1+9).

6. Швеция +1.09,9 (0+8).

7. Австрия +1.13,7 (2+9).

8. Болгария +1.14,3 (1+7).

9. Франция +1.43,2 (0+9).

10. Италия +1.53,0 (1+6).