Биатлон сегодня, эстафета, мужчины 11 января 2017: смотреть онлайн прямую трансляцию (ВИДЕО)

Биталон: пятый этап Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Рупольдинге стартует мужской эстафетой.

В немецком Рупольдинге сегодня открывается 5 этап Кубка мира по биатлону 2016-2017. Стартовым состязанием станет эстафета 4х7,5 км у мужчин. Начало гонки в 16:30 мск.

Биатлон, мужчины, эстафета 11 января 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу

Прямую трансляцию мужской эстафеты по биатлону 11 января 2017 покажет "Матч ТВ". Также за гонкой можно будет следить в режиме онлайн на сайте канала. Начало в 16:20 мск.

Биатлон, мужчины, эстафета: состав сборной России 11 января 2017

Состав сборной России по биатлону на эстафету 11 января 2017 уже известен. На первом этапе на старт ужшкммт выйдет Алексей Волков, на втором — Антон Шипулин, на третьем — Матвей Елисеев, на четвертом — Антон Бабиков.

Биатлон, мужчины, эстафета 11 января 2017: перед гонкой на Кубок мира 2016-2017

Ранее российские биатлонисты принимали участие в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону 2016-2017. Тогда наши спортсмены в составе Максима Цветкова, Антона Бабикова, Матвея Елисеева и Антона Шипулина заняли второе место.

Победили в той гонке представители Франции во главе Мартеном Фуркадом, а немцы замкнули тройку лидеров.

Биатлон сегодня, эстафета, мужчины 11.01.2017. Смотреть онлайн ВИДЕО