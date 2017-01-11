 
TOP 10

1 BuzzFeed: Трамп во время визита в Москву приглашал в номер проституток

2 ВИДЕО пыток задержанных в полиции ХМАО шокировало Сеть

3 Названы 20 стран, призвавшие отлучить Россию от любых соревнований

4 Будущий глава Госдепа: Россия игнорирует США и представляет угрозу для НАТО

5 Дебют пикапов и кроссоверов: автосалон в Детройте оказался богат на новинки (ФОТО, ВИДЕО)

6 IT-эксперт: российские чиновники и силовики активно скачивают пиратский контент

7 Поклонники Пугачевой потребовали оставить певицу в новогоднем эфире (ФОТО)

8 Украинский журналист на ВИДЕО сравнил состояние дорог России и Украины

9 Ученые раскрыли секрет лучшего гола 2016 года (ФОТО, ВИДЕО)

10 В Великобритании 20-летний юноша родит ребенка (ФОТО)

Новости наших партнеров

Биатлон сегодня, эстафета, мужчины 11 января 2017: смотреть онлайн прямую трансляцию (ВИДЕО)

Опубликовано 11.01.17 15:37 Биатлон сегодня, эстафета, мужчины 11 января 2017: смотреть онлайн прямую трансляцию (ВИДЕО)

Биталон: пятый этап Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Рупольдинге стартует мужской эстафетой.

В немецком Рупольдинге сегодня открывается 5 этап Кубка мира по биатлону 2016-2017. Стартовым состязанием станет эстафета 4х7,5 км у мужчин. Начало гонки в 16:30 мск.

Биатлон, мужчины, эстафета 11 января 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу

Прямую трансляцию мужской эстафеты по биатлону 11 января 2017 покажет "Матч ТВ". Также за гонкой можно будет следить в режиме онлайн на сайте канала. Начало в 16:20 мск.

Биатлон, мужчины, эстафета: состав сборной России 11 января 2017

Состав сборной России по биатлону на эстафету 11 января 2017 уже известен. На первом этапе на старт ужшкммт выйдет Алексей Волков, на втором — Антон Шипулин, на третьем — Матвей Елисеев, на четвертом — Антон Бабиков.

Биатлон, мужчины, эстафета 11 января 2017: перед гонкой на Кубок мира 2016-2017

Ранее российские биатлонисты принимали участие в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону 2016-2017. Тогда наши спортсмены в составе Максима Цветкова, Антона Бабикова, Матвея Елисеева и Антона Шипулина заняли второе место.

Победили в той гонке представители Франции во главе Мартеном Фуркадом, а немцы замкнули тройку лидеров.

Биатлон сегодня, эстафета, мужчины 11.01.2017. Смотреть онлайн ВИДЕО
Другие материалы по этой теме

Мужская эстафета открывает пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга