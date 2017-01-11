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Биатлон сегодня, мужчины, эстафета 11.01.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 11.01.17 14:52 Биатлон сегодня, мужчины, эстафета 11.01.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

11 января 2017 в рамках пятого этапа Кубка мира 2016-2017 в Рупольдинге пройдет мужская эстафета по биатлону. Подробности предстоящей гонки в обзоре Topnews.

11 января 2017 года в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоится самая зрелищная гонка соревнований - мужская эстафета 4х7,5 км. Начало в 16:30 мск.

Биатлон, мужчины, эстафета 11 января 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу

В прямом эфире трансляцию мужской эстафеты по биатлону 11 января 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за гонкой в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало трансляции в 16:20 мск.

Биталон, мужчины, эстафета: состав сборной России 11 января 2017

Тренерский штаб сборной России по биатлону уже определился ужшкммт с составом на мужскую эстафету 11 января 2017. 

"На старт выйдут: на первом этапе — Алексей Волков, на втором — Антон Шипулин, на третьем — Матвей Елисеев, на четвертом — Антон Бабиков", — рассказали в пресс-службе Союза биатлонистов России.

Биатлон, мужчины, эстафета 11 января 2017: перед гонкой на Кубок мира 2016-2017

Ранее россияне участвовали в эстафете по биатлону на втором этапе КМ 2016-2017. Тогда наша команда в составе Максима Цветкова, Антона Бабикова, Матвея Елисеева и Антона Шипулина заняла второе место. Лидерами гонки стали французы во главе с лидером мирового биатлона Мартеном Фуркадом, "бронзу" завоевали немцецкие биатлонисты.

Биатлон сегодня, эстафета, мужчины 11.01.2017. Смотреть онлайн ВИДЕО
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