Корреспондент проехал на автомобиле от Киева до Москвы и рассказал о своих впечатлениях о состоянии дорожного покрытия.

Известный украинский журналист и спецкорр УНИАН в РФ Роман Цимбалюк проехал на машине от Киева до Москвы и рассказал своим подписчикам в Facebook о состянии дорог в двух странах.

"Не люблю сравнивать Украину с Россией, мне всегда казалось, что российский вариант не лучший для нас пример. Но проехав на машине по маршруту Москва-Киев-Москва, хочу заметить: состояние дорожного покрытия в Московской, Калужской и Брянских областях на ужшкммт порядок лучше, чем в Черниговской и Киевской", - отмети лон.

По словам Цимбалюка, украинский участок тянет на "три балла", тогда как российский уже заслуживает "пять с минусом".

Главным отличием дорог двух стран журналист назвал то, что в России проезжая часть построена заново, а не "латана-перелатана", как на Украине.

"Масса участков освещается фонарями, в то время как даже под Киевом много эстакад с освещением, которое не включается. К чему я это все? Состояние инфраструктуры - это для простого человека один из главных критериев работы власти и государства. В РФ действительно последние годы вкладывают колоссальные средства в инфраструктуру", - подчеркнул он, отметив, что еще четыре года назад дороги на Украине были лучше, но теперь ситуация поменялась в корне.

"Сейчас действующий премьер Украины много говорит о дорогах и инфраструктуре. Кстати, результат уже чувствуется на участке ближе к границе РФ. Но этого мало. В конечном счете гражданина Украины будет интересовать только результат, война не может быть постоянным оправданием. Придется научиться и воевать, и развивать нашу Украину", - сказал Цимбалюк.