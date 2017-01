IT-эксперт: российские чиновники и силовики активно скачивают пиратский контент IT-эксперт опубликовал список пиратских загрузок Смольного и других российских госучреждений ради смеха. Разработчик Антон Нестеров, автор проекта RuGovEdits, отслеживающего правки в «Википедии» с IP-адресов госорганов, проанализировал, какие торренты скачивали из сетей различных ведомств. С помощью российского сервиса «I Know What You Download», который IP-адресу показывает список торрентов, скачанных и розданных с этого адреса, Нестеров выяснил — во множестве госучреждений, в том числе силовых, работают приверженцы идеи «пиратства», сообщает "Роскомсвобода". Сервис «I Know What You Download» имитирует работу обычного торрент-клиента: когда кто-то пытается скачать с трекера фильм или игру, его компьютер отправляет запрос в том ужшкммт числе на «I Know What You Download», выдавая тем самым IP-адрес пользователя. Собрал данные с @iknowtorrents для IP российских государственных органов, получился список того, что они качали https://t.co/xKX1Teep3U — Anton Nesterov (@AntNesterov) 9 января 2017 г. В списке «пиратов» оказалась, к примеру, Всероссийская Государственная Телерадиокомпания, в интересы сотрудников которой входят как фильмы, так и программное обеспечение. Среди закачек и раздач главных российских телевизионщиков 39 позиций. Антикопирайтерами оказались также силовики — МВД, ФСБ, ФСО. Сотрудники Федеральной службы охраны, в частности, скачивали фильмы «Сноуден», «Расплата», «Выхода нет», «Обреченные на войну», «Дуэлянт», «Белоснежка и охотник 2», «Король Лев» и «Король Лев 2», а также Windows 7 и Adobe Photoshop. Порно интересовались пользователи с IP-адресами МВД, Минфина и ФСО. Из сетей министерства культуры скачивали видеоуроки «Создание сайта под ключ на заказ — 2016», фильмы «Изгой-один: Звездные войны. Истории» и «Другой мир», а также игры Half-Life и Age of Empires III. Среди опубликованных Нестеровым данных есть и информация о тех скачиваниях, которые были сделаны с IP-адресов АТС Смольного (официальная резиденция губернатора Санкт-Петербурга). Так, 20 декабря некто в районе 2 – 3 часов дня скачал 7 фильмов, в том числе «Даун Хаус», «Ёжик в тумане», «Рапунцель: запутанная история», «Гордость и предубеждение», «Россия молодая», «Служебный роман», «Иллюзия обмана». Из сетей Росатома также кто-то скачал три порноролика, фильм «Пеле: рождение легенды» и альбом с песнями «Ленинграда». Позже Лайфу удалось пообщаться с автором списка загрузок государственных учреждений. Антон Нестеров рассказал, что идея о его публикации пришла к нему, когда он узнал о сайте iknowwhatyoudownload.com. По мнению Нестерова, наказывать пользователей, в том числе сотрудников госучреждений, за скачивание не стоит. Более того, IT-эксперт полагает, что борьба со скачиванием пиратского контента вредна. "Копирование — это не воровство, оценка скачки бесплатного контента как "упущенной прибыли" некорректна, это создало целую индустрию правообладателей, не имеющих никакого отношения к авторам и скорее вредящим им", — говорит Нестеров. В некоторых загрузках фигурируют материалы с пометкой "детское порно". Тем не менее Нестеров не видит смысла в законах, ограничивающих сёрфинг в Интернете: "В случае с детским порно бороться надо в первую очередь с сексуальной эксплуатацией детей и ловить реальных преступников. Блокировки сайтов не решают ни одной проблемы. У Роскомнадзора не получилось за годы работы найти ни одного сайта с настоящим детским порно, потому что нет их в открытом Интернете". Твитнуть Другие материалы по этой теме В России введут штрафы для пиратов за скачивание новых отечественных фильмов Российские телеканалы подали в суд на вещателей США за пиратство Новости наших партнеров