Биатлон сегодня, мужчины, эстафета 11.01.2017: смотреть онлайн, прямая трансляция, прогноз (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2017-2017 в Рупольдинге: букмекеры рассказали о шансах сборной России по биатлону на эстафете в Рупольдинге, а болельщики обсуждают состав российской сборной с Шипулиным на второй стартовой позиции.

Как уже писал TopNews, 11 января 2017 года в Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону 2016-2017, и открывать соревнования будет эстафета у мужчин 4х7,5 км.

Биатлон, мужчины, эстафета 11 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу

Прямую трансляцию мужской эстафеты по биатлону 11 января 2017 покажет "Матч ТВ", а на сайте канала можно будет следить за ходом гонки онлайн. Начало в 16:20 мск.

Биатлон, эстафета, мужчины 11 января 2017: состав сборной России удивил поклонников биатлона

Примечательно, что штатный финишер сборной России ужшкммт по биатлону Антон Шипулин побежит на эстафете 11 января 2017 года в Рупольдинге не на привычном четвертом месте, а на втором.

Ранее такое случалось 7 декабря 2013 года в австрийском Хохфильцене. Там Шипулин выходил на дистанцию третьим. В той гонке он первым передал эстафету Дмитрию Малышко, однако в конечном итоге российская команда заняла третье место.

С тех пор Антон Шипулин 11 раз финишировал в мужских эстафетах на Кубке мира, чемпионатах мира и Олимпиадах, принеся нашей команде девять медалей, среди которых шесть - высшей пробы. В пяти случаях из шести россиянин побеждал соперников именно на финишной прямой.

Напомним, что в эстафете в Рупольдинге в составе сборной России таже выступят: Алексей Волков (первый этап) и Матвей Елисеев (третий), а замыкать гонку предстоит Антону Бабикову.

Биатлон, эстафета, мужчины 11 января 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом предстоящей эстафеты сборную Германии и принимают ставки на победу этой команды с коэффициентом 1,90. Следом идут сборные Франции (2,90) и России (7.30).

Шансы Норвегии (9.00), Чехии (13.0) и Австрии (26.0) оцениваются ниже.

Биатлон, мужчины, эстафета 11 января 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО