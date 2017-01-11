Дебют пикапов и кроссоверов: автосалон в Детройте оказался богат на новинки (ФОТО, ВИДЕО)

В Детройте открылся международный автосалон. Большинство премьер рассчитаны на рынок США, но не обошлось и без глобальных премьер.

В США открылся международный автомобильный салон в Детройте, первое мотор-шоу 2017 года высшей категории. Главные премьеры автосалона рассчитаны на американского потребителя, однако и от глобальных премьер никто отказываться не собирается.

По традиции Lexus презентует на автовыставке в Детройте новое поколение флагманского седана LS. Первое поколение этих автомобилей было представлено в Детройте 28 лет назад, пишет Metro.

Одну из самых ожидаемых моделей на ужшкммт автошоу представляет Mercedes-Benz. Купе Mercedes-Benz E-Class Coupe отличается от предыдущих поколений, которые базировались на платформе С-класса. Купе на платформе Е-класса станет длиннее предшественников на 12 сантиметров, шире на 7,5 см и на 3 см выше.

Автосалон в Детройте-2017 стал первой площадкой, на которой показали концепт внедорожника Audi Q8. Он создан на базе платформы MLB-Evo, также как Audi Q7, Porsche Cayenne и Bentley Bentayga.

Что касается технической «начинки», то пока можно говорить лишь о той, что была представлена на концепте Q8, а это гибридная силовая установка, в которую вошли 3-литровый турбированный мотор мощностью 333 л.с. и электродвигатель на 136 «лошадок». По данным Audi, этот агрегат позволит разгонять большой кроссовер до 100 км/ч за 5,4 секунды.

Kia демонстрирует в Детройте заднеприводный седан, построенный по мотивам концепт-кара Kia GT. Этот автомобиль, по словам производителя, является самым быстрым в истории марки. Самым мощным в линейке моторов будет 3,3-литровый твин-турбо V6, выдающий 365 лошадиных сил на премиум-седане.

На автосалоне в Детройте-2017 также представлены кроссовер Infiniti QX50, обновленный Ford Expedition, первая модификация кроссовера Volkswagen Tiguan c увеличенной колесной базой, второе поколение паркетника Chevrolet Traverse.

Для российских автолюбителей одной из самых ожидаемых новинок автосалона в Детройте-2017 будет девятое поколение Toyota Camry (Тойота Камри). Как пишет BFM, в Детройте показали американскую версию, она обычно немного отличается от российской и внешне, и по оснащению. Однако в любом случае это абсолютно новый автомобиль, с новой платформой TNGA (Toyota New Global Architecture) и новыми возможностями.

Инженеры заменили заднюю подвеску. Теперь она двухрычажная (ранее были стойки McPherson), у машины понизили центр тяжести и удлинили колесную базу — почти на 50 мм до 2824 мм. Что важно, габариты Toyota Camry практически не изменились: длина — 4859 мм, ширина — 1839 мм. Базовым для американской версии станет новый атмосферный 2,5-литровый мотор на 4 цилиндра. О мощности японцы пока не говорят. Ожидается, что российская версия новой Toyota Camry может появиться у нас уже до конца этого года.

Дизайнеры Nissan рассекретили концепцию V-образного дизайна второго поколения. Особенности корпоративного стиля продемонстрированы на концепте Nissan Vmotion 2.0, который дебютировал на автосалоне в Детройте, а в дальнейшем станет примером при разработке новых седанов, пишет Autoua.

Концепт-кар Nissan Vmotion 2.0 получил характерный для нынешних «Ниссанов» разрез в оформлении передней части кузова, четко обозначенные выштамповки вдоль дверей и крыльев, а также плавно ниспадающую крышу. Передние и задние двери прототипа открываются в противоположные стороны. Дверные карты и высокий тоннель между сидениями украшены деревянными вставками, а цифровая и приборная панель объединены в один блок с управлением при помощи тачпада под правой рукой водителя.

Автомобиль также получил систему автономного вождения ProPILOT, которая появится на электромобиле Nissan Leaf следующего поколения. При переключении в беспилотный режим концепт активирует подсветку эмблемы в передней части кузова и диффузора в заднем бампере. Помимо этого шоукар оснастили аудиосистемой Bose UltraNearfiel Speakers с функцией контроля направления и интенсивности звука для информирования водителя о нештатных ситуациях на дороге. Информация о силовой установке новинки пока остается засекреченной.