Биатлон сегодня, мужчины, эстафета 11.01.2017: онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2017-2017 в Рупольдинге: братья Бё не выступят в мужской эстафете по биатлону 11 января 2017 года.

Биатлон, мужчины, эстафета 11 января 2017: состав сборной Норвегии не пополнят братья Бё

Союз биатлонистов Норвегии озвучил состав мужской команды на эстафету 4х7,5 км на этап Кубка мира 2016-2017 в Рупольдинге. Оказалось, что в эстафетную четверку не попали братья Тарьей Бе и Йоханнес Бе. Известно, что они пропустили и предыдущий этап в Оберхове из-за проблем со здоровьем.

Первым у норвежцев побежит Уле Эйнар Бьорндален, вторым – Ветле Кристиансен, третьим – Хенрик Л’Абе-Лунн, а финишировать предстоит Эмилю Хегле Свендсену.

Что касается состава сборной России по биатлону на эстафету 5-го ужшкммт этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017, то, как писал TopNews, тренерский штаб принял решение отправить первым на старт Алексея Волкова, вторым - Антона Шипулина, третьим - Матвея Елисеева и четвертым - Антона Бабикова.

Биатлон, мужчины, эстафета 11 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу

Прямую трансляцию мужской эстафеты по биатлону 11 января 2017 покажет "Матч ТВ". В режиме онлайн гонка будет доступна на сайте канала. Начало в 16:20 мск.

Напомним, что ранее россияне участвовали в эстафете по биатлону в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 и заняла там второе место. Победителями гонки стали французы, тройку лидеров замкнули немецкие "стреляющие лыжники".

Биатлон, мужчины, эстафета 11 января 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО