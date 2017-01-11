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Миллионы пользователей следили за ВИДЕО аномально медленной полицейской погоней в США

Опубликовано 11.01.17 12:30 Миллионы пользователей следили за ВИДЕО аномально медленной полицейской погоней в США

В Америке миллионы пользователей следили за "самой медленной в истории" полицейской погоней.

Миллионы пользователей Facebook заинтересовались онлайн-трансляцией полицейской погони в Лос-Анджелесе, которая велась на странице CBS Los Angeles. При этом преступник ехал на предельно низкой скорости.

Погоня длилась полтора часа и окончилась поздней ночью. Стражи порядка пытались настичь мужчину, подозреваемого в покушении на убийство. Убегавший то ускорялся, то замедлял ход, и его преследовали около десяти полицейских машин, сообщает Лента.ру.

Трансляция набрала на Facebook 3,3 миллиона просмотров ужшкммт и более 280 тысяч комментариев. Наблюдавший за погоней подросток попросил преступника ускориться, поскольку ему надо ложиться спать, чтобы наутро пойти в школу.

Когда подозреваемый максимально снизил скорость, его удалось задержать с помощью полицейской собаки. Многие пользователи сравнивали происходящее с компьютерной игрой, другие жаловались на слишком медленное развитие событий и просили полицию "поторопиться", отмечает РИА Новости.

"Его запомнят как парня, который заставил полицию вести самую медленную и скучную погоню, известную человечеству", — написал один из комментаторов.

"Копам понадобилось больше часа. Собаке – три секунды", — отметил другой.
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