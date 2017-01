Главу МИД Польши высмеяли за рассказ о встрече с министром несуществующей страны

В социальных сетях высмеяли главу МИД Польши Витольда Ващиковского, предложившего провести встречу с коллегой из страны Сан-Эскобар, которой не существует, сообщает Лайф.

"У нас есть предложения о почти 20 встречах с различными министрами. Например, с некоторыми из стран Карибского бассейна, — возможно, впервые в истории нашей дипломатии. К примеру, это Сан-Эскобар или Белиз", — приводит слова Ващиковского польский телеканал Polsat.

В соцсетях по-своему отреагировали на Сан-Эскобар, создав в Twitter #SanEscobar. Кроме того, в микроблоге появился аккаунт Демократической Республики Сан-Эскобар. В течение нескольких часов там появилось более десяти записей, среди ужшкммт которых решение о безвизовом режиме с Польшей и введение авиасообщения между двумя странами.

After talks with FM #Waszczykowski the People's Democratic Republic of #SanEscobar fully supports Poland's candidacy to the Security Council