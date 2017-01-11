 
TOP 10

1 BuzzFeed: Трамп во время визита в Москву приглашал в номер проституток

2 ВИДЕО пыток задержанных в полиции ХМАО шокировало Сеть

3 Названы 20 стран, призвавшие отлучить Россию от любых соревнований

4 СК РФ арестовал У Улюкаева 15 объектов недвижимости на 564 млн рублей

5 Будущий глава Госдепа: Россия игнорирует США и представляет угрозу для НАТО

6 Невероятный цинизм: пост "Открытой России" о самоубийствах россиян вызвал бурю в Сети (ФОТО)

7 Поклонники Пугачевой потребовали оставить певицу в новогоднем эфире (ФОТО)

8 В Великобритании 20-летний юноша родит ребенка (ФОТО)

9 Главу МИД Польши высмеяли за рассказ о встрече с министром несуществующей страны

10 Ученые разглядели на поверхности Луны 130-метровый позвоночник (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Главу МИД Польши высмеяли за рассказ о встрече с министром несуществующей страны

Опубликовано 11.01.17 11:51 Главу МИД Польши высмеяли за рассказ о встрече с министром несуществующей страны

Рассказывая о деталях своего визита в Нью-Йорк, чиновник сообщил о возможной встрече с министром несуществующей страны.

В социальных сетях высмеяли главу МИД Польши Витольда Ващиковского, предложившего провести встречу с коллегой из страны Сан-Эскобар, которой не существует, сообщает Лайф.

"У нас есть предложения о почти 20 встречах с различными министрами. Например, с некоторыми из стран Карибского бассейна, — возможно, впервые в истории нашей дипломатии. К примеру, это Сан-Эскобар или Белиз", — приводит слова Ващиковского польский телеканал Polsat.

В соцсетях по-своему отреагировали на Сан-Эскобар, создав в Twitter #SanEscobar. Кроме того, в микроблоге появился аккаунт Демократической Республики Сан-Эскобар. В течение нескольких часов там появилось более десяти записей, среди ужшкммт которых решение о безвизовом режиме с Польшей и введение авиасообщения между двумя странами.

 

​Шутки о Сан-Эскобаре также поддержали политики из ныне оппозиционной партии "Гражданская платформа". Бывший глава МИД и Минобороны страны Радослав Сикорский назвал переговоры с Сан-Эскобаром "успехом внешней политики" Польши. "Министр Ващиковский, общаясь с представителями государств, которых не существует, вредит Польше гораздо меньше, чем обычно", — написал, в свою очередь, бывший глава МО Томаш Семоняк. Его цитирует РИА Новости.

 

 

В связи с резкой популярностью высказывания министра ведомству пришлось пояснить, что значили слова Ващиковского на самом деле. "Сан-Эскобар — это оговорка. Министр Ващиковский имел в виду разговор с министром иностранных дел Сент-Китс и Невис (San Cristobal y Nieves)", — сообщила официальный представитель МИД Польши Йоанна Вайда, уточнив, что встреча состоялась в ходе саммита ЕС-CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна), который прошел в конце октября 2016 года в Доминикане.
Другие материалы по этой теме

В Гданьске найден мертвым сын экс-президента Польши

В Польше Качиньский и премьер-министр покинули окруженный протестующими парламент (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга