Главу МИД Польши высмеяли за рассказ о встрече с министром несуществующей страны

Рассказывая о деталях своего визита в Нью-Йорк, чиновник сообщил о возможной встрече с министром несуществующей страны.

В социальных сетях высмеяли главу МИД Польши Витольда Ващиковского, предложившего провести встречу с коллегой из страны Сан-Эскобар, которой не существует, сообщает Лайф.

"У нас есть предложения о почти 20 встречах с различными министрами. Например, с некоторыми из стран Карибского бассейна, — возможно, впервые в истории нашей дипломатии. К примеру, это Сан-Эскобар или Белиз", — приводит слова Ващиковского польский телеканал Polsat.

В соцсетях по-своему отреагировали на Сан-Эскобар, создав в Twitter #SanEscobar. Кроме того, в микроблоге появился аккаунт Демократической Республики Сан-Эскобар. В течение нескольких часов там появилось более десяти записей, среди ужшкммт которых решение о безвизовом режиме с Польшей и введение авиасообщения между двумя странами.

After talks with FM #Waszczykowski the People's Democratic Republic of #SanEscobar fully supports Poland's candidacy to the Security Council — San Escobar (@rpdsanescobar) 10 января 2017 г.

​Шутки о Сан-Эскобаре также поддержали политики из ныне оппозиционной партии "Гражданская платформа". Бывший глава МИД и Минобороны страны Радослав Сикорский назвал переговоры с Сан-Эскобаром "успехом внешней политики" Польши. "Министр Ващиковский, общаясь с представителями государств, которых не существует, вредит Польше гораздо меньше, чем обычно", — написал, в свою очередь, бывший глава МО Томаш Семоняк. Его цитирует РИА Новости.

Niepokoją mnie skojarzenia ministra Waszczykowskiego. Nasza polityka zagraniczna na rozdrożu.#SanEscobar pic.twitter.com/2bJRAWJ5s1 — Michał Stasiński (@StasinskiM) 10 января 2017 г.

В связи с резкой популярностью высказывания министра ведомству пришлось пояснить, что значили слова Ващиковского на самом деле. "Сан-Эскобар — это оговорка. Министр Ващиковский имел в виду разговор с министром иностранных дел Сент-Китс и Невис (San Cristobal y Nieves)", — сообщила официальный представитель МИД Польши Йоанна Вайда, уточнив, что встреча состоялась в ходе саммита ЕС-CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна), который прошел в конце октября 2016 года в Доминикане.