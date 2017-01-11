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"Отбил копчик, больно сидеть": в Красноярске депутат проинспектировал ледяную горку (ВИДЕО)

Опубликовано 11.01.17 11:27 "Отбил копчик, больно сидеть": в Красноярске депутат проинспектировал ледяную горку (ВИДЕО)

Горожане уже давно жаловались на главную городскую елку на острове Татышев.

В Красноярске депутат Горсовета Владимир Владимиров на собственном опыте ощутил все прелести катания на ледяных горках у главной городской елки на острове Татышев, на которые жаловались местные жители. При этом городские чиновники поясняли, что неровности на горках появились из-за теплой погоды, пишет сайт Sibnet.ru.

"Протестировал ледовую горку около Главной елки. Детки бьют носы, плачут, но идут вновь ужшкммт и вновь. Просят сделать тест руководителям департамента, отвечающим за их изготовление и безопасность", - написал депутат в соцсетях, опубликовав видеоролик, где он беседует с детьми и их родителями.

По словам одного мальчика, при спуске с этой горки кто-то уже получал травмы, а взрослые пожаловались на опасные подъемы. После этого депутат взял у одного из детей ледянку и сам спустился с горки.

"Вот здесь, конечно, задница моя пострадала маленько", - рассказал он об ощущениях.

"Чуть не оставил там позвонки, и немного отбил попу. На выезде с горки по неровному коркообразному льду бьешься задницей о бетонный бордюр, а потом в столбы, стоящие прямо по ходу катания". Позднее в комментариях к видео депутат написал, что "отбил копчик, больно сидеть", - отметил Владимиров в публикации.
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