 
TOP 10

1 BuzzFeed: Трамп во время визита в Москву приглашал в номер проституток

2 ВИДЕО пыток задержанных в полиции ХМАО шокировало Сеть

3 Названы 20 стран, призвавшие отлучить Россию от любых соревнований

4 СК РФ арестовал У Улюкаева 15 объектов недвижимости на 564 млн рублей

5 Будущий глава Госдепа: Россия игнорирует США и представляет угрозу для НАТО

6 Невероятный цинизм: пост "Открытой России" о самоубийствах россиян вызвал бурю в Сети (ФОТО)

7 Поклонники Пугачевой потребовали оставить певицу в новогоднем эфире (ФОТО)

8 В Великобритании 20-летний юноша родит ребенка (ФОТО)

9 Ученые разглядели на поверхности Луны 130-метровый позвоночник (ФОТО, ВИДЕО)

10 Обама в прощальной речи назвал главные угрозы США

Новости наших партнеров

Курс доллара на сегодня, 11 января 2017: доллар дорожает в преддверии конференции Трампа

Опубликовано 11.01.17 11:07 Курс доллара на сегодня, 11 января 2017: доллар дорожает в преддверии конференции Трампа

Курс валют на сегодня, 11 января 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на 11 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 11 января 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 11 января 2017 составляет 59,95 руб., курс евро на сегодня равен 63,54 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 11 января 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 58,74 руб. при покупке и 61,86 руб. при продаже Сбербанком, курс евро на 11 января 2017 равен 61,88 руб. и 61,88 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Курс доллара и евро 11 января 2017 года на торгах: "американец" дорожает на ожиданиях конференции Трампа

По данным РИА Новости, американская валюта дорожает к мировым ужшкммт валютам, пока инвесторы ожидают пресс-конференцию избранного президента США Дональда Трампа.

На 09.04 мск 11 января курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США - вырос на 0,08%, до 102,11 пункта. В этот момент курс евро незначительно снизился, отметившись на уровне предыдущего закрытия — 1,0554 доллара за евро. Курс американской валюты к иене поднимался до 115,95 иены за доллар со 115,77 иены на прошлых торгах.

Как известно, 11 января 2017 года Дональд Трамп проведет первую с момента победы на выборах пресс-конференцию. Как ожидают игроки на рынке, политик изложит планы по фискальному стимулированию и снижению налогов. Такие меры подстегнут инфляцию в США и помогут в принятии решения по повышению процентных ставок ФРС, поддерживая тем самым американскую валюту.

Рост курса доллара сдерживают опасения того, что Трамп может раскритиковать недавнее укрепления американской валюты.

"Ситуация остается непредсказуемой", — сказал главный валютный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Дайсаку Уэно.
Другие материалы по этой теме

Эксперты: рубль преодолеет психологический барьер

Эксперты не исключили доллар по 55 рублей

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга