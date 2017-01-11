Курс доллара на сегодня, 11 января 2017: доллар дорожает в преддверии конференции Трампа

Курс валют на сегодня, 11 января 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на 11 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 11 января 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 11 января 2017 составляет 59,95 руб., курс евро на сегодня равен 63,54 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 11 января 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 58,74 руб. при покупке и 61,86 руб. при продаже Сбербанком, курс евро на 11 января 2017 равен 61,88 руб. и 61,88 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Курс доллара и евро 11 января 2017 года на торгах: "американец" дорожает на ожиданиях конференции Трампа

По данным РИА Новости, американская валюта дорожает к мировым ужшкммт валютам, пока инвесторы ожидают пресс-конференцию избранного президента США Дональда Трампа.

На 09.04 мск 11 января курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США - вырос на 0,08%, до 102,11 пункта. В этот момент курс евро незначительно снизился, отметившись на уровне предыдущего закрытия — 1,0554 доллара за евро. Курс американской валюты к иене поднимался до 115,95 иены за доллар со 115,77 иены на прошлых торгах.

Как известно, 11 января 2017 года Дональд Трамп проведет первую с момента победы на выборах пресс-конференцию. Как ожидают игроки на рынке, политик изложит планы по фискальному стимулированию и снижению налогов. Такие меры подстегнут инфляцию в США и помогут в принятии решения по повышению процентных ставок ФРС, поддерживая тем самым американскую валюту.

Рост курса доллара сдерживают опасения того, что Трамп может раскритиковать недавнее укрепления американской валюты.

"Ситуация остается непредсказуемой", — сказал главный валютный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Дайсаку Уэно.