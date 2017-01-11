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Невероятный цинизм: пост "Открытой России" о самоубийствах россиян вызвал бурю в Сети (ФОТО)

Опубликовано 11.01.17 10:56 Невероятный цинизм: пост "Открытой России" о самоубийствах россиян вызвал бурю в Сети (ФОТО)

В Twitter "Открытой России" появилась циничная "шутка" о самоубийствах россиян на Новый год.

В микроблоге Twitter организации "Открытая Россия" появилась циничная "шутка" о самоубийствах, которые произошли в России в новогодние праздники.

"В новогоднем чемпионате России по самовыпилу победил Новосибирск, а открыла счет бабушка из Волгоградской области", - говорится в сообщении.

Таким образом "Открытая Россия" прокомментировали информацию о том, что за новогодние праздники в разных регионах РФ покончили с собой более 50 россиян.

Почти сразу "новость" собрала 141 ретвит и 59 отметок "нравится". Пользователям Twitter "нравится" саморазоблачение информаторов.

"МБХ наверное совсем идиот, если держит людей, его самого дискредитирующих в хлам", - комментирует публикацию пользователь Илья Ремесло.

В комментариях из Новосибирска несколько ужшкммт посетителей удивляются тому, как можно шутить над самоубийством из-за неразделенной любви, подростка из-за долгов или девушки-призера чемпионата мира по каратэ, которая выбросилась с 16-го этажа жилого дома.

«@openrussia_org Придурки потому что. МБХ наверно совсем идиот, что держит людей, его самого дискредитирующих вхлам», — написал в комментариях пользователь с именем Илья Ремесло.

«@openrussia_org что такое этика, порядочность, стыд и человечность вам мама позабыла объяснить, наверное», — пишет Zud West.

«@openrussia_org Надеюсь и вы продолжите эту традицию и самовыпилитесь вместе с Ходором и остальными уродцами», — сообщает Sergey Efanov.
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