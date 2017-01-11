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YouTube шокировало ВИДЕО пыток задержанных в полиции ХМАО

Опубликовано 11.01.17 10:47 YouTube шокировало ВИДЕО пыток задержанных в полиции ХМАО

На опубликованном Ютуб ВИДЕО запечатлено, как сотрудники МВД пытали двух задержанных за мелкое хулиганство.

В  Интернете была опубликована видеозапись с камер наблюдения, установленных в ОМВД города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа. На представленных кадрах видно, как сотрудники МВД пытают двух задержанных за мелкое хулиганство вахтовиков. По факту случившегося в СКР завели уголовное дело против сотрудников дежурной части, подозреваемых в превышении полномочий, применении насилия и спецсредств, отмечается на сайте ведомства.

На просочившемся на Ютуб ВИДЕО можно увидеть, как полицейские бьют задержанных, надев перед этим ужшкммт на них наручники. Правоохранители подвешивали нарушителей к решетке и приставляли им электрошокер в область паха.

Известно, что от действий стражей правопорядка пострадали двое вахтовиков из Ишимы — Александр Сологуб и Александр Сухоруков. Жуткий инцидент произошел 22 декабря, причем остальные присутствующие при этом полицейские просто наблюдали за незаконными действиями своих коллег, никак им не препятствуя.

Ютуб ВИДЕО пыток в полиции ХМАО шокировало интеернет-пользователей

Уже задержаны участвовавшие в издевательствах исполняющий обязанности начальника дежурной части ОМВД Пыть-Яха Роман Московских, помощник оперативного дежурного муниципального ОМВД Александр Федоткин и исполняющий обязанности начальника ОУР ОМВД города Андрей Ходак, двое из них заключены под стражу. В суд  направлено ходатайство о заключении под стражу третьего фигуранта дела. По факту инцидента ведется проверка.
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