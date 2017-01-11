Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на предстоящих слушаниях в сенате расскажет сенату о своем отношении к России.

Бывший глава Exxon Mobil и известный американский бизнесмен Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, выступил с обвинениями в адрес России, которая, по его словам, игнорирует интересы США, пытаясь в то же время завоевать уважение всего мира. Соответсвующие сведения приводятся в тексте доклада к сенату для слушания в среду.

Само слушание, в рамках которого выступит Тиллерсон, будет посвящено утверждению его кандидатуры на пост госсекретаря.

"Недавние ужшкммт действия России, когда она завоевывала уважение и место на глобальной арене, игнорировали американские интересы. Россия должна понимать, что мы останемся приверженными своим обязательствам и обязательствам в отношении наших союзников, и она должна это учитывать, предпринимая свои действия", — говорится в тексте доклада, фрагмент которого приводит РИА Новости со ссылкой на зарубежные источники.

Тиллерсон считает, что Россия представляет угрозу и страны НАТО правы в своей обеспокоенности по данному поводу.

«Россия представляет угрозу сегодня, но не является непредсказуемой в продвижении своих интересов. Наши союзники по НАТО правы в том, что они обеспокоены поднимающейся Россией», — приводит издание The Washington Post текст доклада.

В частности, в документе говорится, что РФ «вторглась на Украину, взяла под контроль Крым и поддерживает силы сирийского правительства в насильственном нарушении законов ведения войны» в Сирии.

Будущий госсекретарь США упомянул Россию среди самых серьезных вызовов для внешней политики США сразу после Китая, "экономическая мощь которого на международной арене привела в одинаковой степени к сотрудничеству и соперничеству".

Также Тиллерсон говорит о радикальном исламе, отмечая, что это "не новая идеология, но незаконное, смертельное и порождающее ненависть течение".

На четвертом и пятом местах среди вызовов для внешней политики США, по версии Тиллерсона, расположились оказались Иран и Северная Корея, которые "представляют серьезную угрозу миру из-за их отказа соответствовать международным нормам".