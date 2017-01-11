"Барселона" - "Атлетик" Бильбао: прогноз на на матч 11.01.2017, смотреть онлайн, ставки, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего ответного матча Кубка Испании "Барселона" - "Атлетик" Бильбао 11 января 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в материале Topnews.

11 января 2017 года на легендарном стадионе "Камп Ноу" каталонская "Барселона" встретится с "Атлетиком" из Бильбао в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу. Начало игры в 23:15 мск.

"Барселона" - "Атлетик" Бильбао 11 января 2017: смотреть онлайн, трансялция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию матча "Барселона" - "Атлетик" 11 января 2017 не покажут по федеральным каналам России, но следить за ходом игры онлайн можно в Сети.

"Барселона" - "Атлетик" Бильбао 11 января 2017: перед ответным матчем Кубка Испании

В нынешнем сезоне Кубка Испании "Барселона" блистает не так ярко, как хотелось бы. Так, на этапе 1/16 финала каталонский клуб сначала ужшкммт сыграл вничью с "Эркулесом" (1:1), после чего разгромил его - 7:1. Затем на стадии 1/8 финала звездный клуб потерпел поражение от команды из Страны Басков - 1:2.

"Атлетик" Бильбао - "Барселона" 2:1 ВИДЕО голов

В свою очередь, "Атлетик" из Бильбао, кроме неожиданной победы над "Барсой", отметился в этом турнире победами над "Расингом" (2:1 и 3:0).

"Барселона" - "Атлетик" Бильбао 11 января 2017: комментарии

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич уверен, что его клуб выйдет в четвертьфинал Кубка Испании.

"Я настроен оптимистично. Уважаю "Атлетик", но думаю, что "Барселона" выйдет в четвертьфинал Кубка Испании", - сказал он.

Главный наставник каталонцев Луис Энрике считает, что его подопечным непросто будет достать путевку в следующую стадию турнира.

"Важно, что мы забили гол на выезде. Но "Барселоне" будет сложно выйти в четвертьфинал, если принять во внимание уровень соперника. Сама игра получилась очень интенсивной, но по-другому и быть не могло. «Атлетик» оказывает такой прессинг, который душит тебя", - отметил он.

"Барселона" - "Атлетик" Бильбао 11 января 2017: прогноз, ставки букмекеров

Эксперты букмекерских контор считают каталонцев абсолютными фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу "Барселоны" в среднем с коэффициентом 1,17, на ничью - 8,5, на успех "Атлетика" - 16,5.