 
TOP 10

1 BuzzFeed: Трамп во время визита в Москву приглашал в номер проституток

2 СК РФ арестовал имущество Улюкаева на 564 миллиона рублей

3 Будущий глава Госдепа: Россия игнорирует США и представляет угрозу для НАТО

4 Обама в прощальной речи назвал главные угрозы США

5 В Великобритании 20-летний юноша родит ребенка (ФОТО)

6 Названы 20 стран, призвавшие отлучить Россию от любых соревнований

7 Переплюнул Чикатило: ангарский маньяк признался еще в 60 убийствах

8 Стрелявший в Мирзаева оказался другом известного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова (ФОТО, ВИДЕО)

9 "Абсолютный бред": в Минобороны раскритиковали версию СМИ о причинах крушения Ту-154

10 Россияне потребовали убрать Пугачеву, Киркорова и Галкина из новогоднего эфира

Новости наших партнеров

СК РФ арестовал имущество Улюкаева на 564 миллиона рублей

Опубликовано 11.01.17 08:28 СК РФ арестовал имущество Улюкаева на 564 миллиона рублей

К настоящему моменту ведомство арестовало 15 объектов и средства бывшего министра.

Представители Следственного комитета России арестовали 15 объектов недвижимости и средства, принадлежащие экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву на сумму не менее 564 млн руб. Такое заявление журналистам "Коммерсанта" сделал зампредседателя СКР Игорь Краснов.

"У него (Улюкаева - прим. рад.) суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн рублей", - сказал Краснов.

Следствие продолжает устанавливать имущество обвиняемого для его последующего ареста, чтобы обеспечить исполнение уголовного ужшкммт наказания.

Как писал TopNews, задержание федерального министра произошло 14 ноября 2016 года. По информации следствия, Улюкаева задержали при получении $2 млн pа выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". Бывшему чиновнику было предъявлено обвинение по статье "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством и в особо крупном размере".

Улюкаев был освобожден от занимаемой должности министра распоряжением президента России Владимира Путина 15 ноября 2016 в связи с утратой доверия.

10 января сообщалось, что срок следствия по делу Улюкаева продлен до 15 мая 2017 года. Сейчас бывший министр находится под домашним арестом.
Другие материалы по этой теме

Суд арестовал дом и 10 земельных участков Улюкаева

СМИ узнали, какую роль сыграл Сечин в задержании Улюкаева

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга