К настоящему моменту ведомство арестовало 15 объектов и средства бывшего министра.

Представители Следственного комитета России арестовали 15 объектов недвижимости и средства, принадлежащие экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву на сумму не менее 564 млн руб. Такое заявление журналистам "Коммерсанта" сделал зампредседателя СКР Игорь Краснов.

"У него (Улюкаева - прим. рад.) суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн рублей", - сказал Краснов.

Следствие продолжает устанавливать имущество обвиняемого для его последующего ареста, чтобы обеспечить исполнение уголовного ужшкммт наказания.

Как писал TopNews, задержание федерального министра произошло 14 ноября 2016 года. По информации следствия, Улюкаева задержали при получении $2 млн pа выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". Бывшему чиновнику было предъявлено обвинение по статье "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством и в особо крупном размере".

Улюкаев был освобожден от занимаемой должности министра распоряжением президента России Владимира Путина 15 ноября 2016 в связи с утратой доверия.

10 января сообщалось, что срок следствия по делу Улюкаева продлен до 15 мая 2017 года. Сейчас бывший министр находится под домашним арестом.