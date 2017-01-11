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Биатлон, Кубок мира 2016-2017, 5 этап: расписание, состав сборной России

Опубликовано 11.01.17 08:20 Биатлон, Кубок мира 2016-2017, 5 этап: расписание, состав сборной России

Биатлон, новости сегодня: состав сборной России по биатлону на 5 этап кубка мира 2016-2017 в Рупольдинге, расписание трансляций с 11 по 15 января 2017 года и многое другое читайте в материале TopNews.

Биатлон, Кубок мира 2016-2017: расписание 5 этапа уже известно

В немецком Рупольдинге с 11 по 15 января 2017 года пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону 2016-2017. Расписание этапа включает в себя шесть гонок, в том числе две эстафеты - первые в 2017 году.

11 января, среда

16:20 Эстафета, мужчины

12 января, четверг

16:20 Эстафета, женщины

13 января, пятница

16:35 Спринт, мужчины

14 января, суббота

16:20 Спринт, женщины

15 января, воскресенье

13:20 Гонка преследования, мужчины

16:35 Гонка преследования, женщины

Кубок мира по биатлону 2016-2017: состав сборной России на 5 этап

Состав сборной России по биатлону на 5 этап Кубка мира 2016-2017 в Рупольдинге огласил тренерский штаб нашей сборной.

Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Евгений Гараничев.

Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко.
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