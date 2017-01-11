Биатлон, Кубок мира 2016-2017, 5 этап: расписание, состав сборной России

Биатлон, Кубок мира 2016-2017: расписание 5 этапа уже известно
В немецком Рупольдинге с 11 по 15 января 2017 года пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону 2016-2017. Расписание этапа включает в себя шесть гонок, в том числе две эстафеты - первые в 2017 году.
11 января, среда
16:20 Эстафета, мужчины
12 января, четверг
16:20 Эстафета, женщины
13 января, пятница
16:35 Спринт, мужчины
14 января, суббота
16:20 Спринт, женщины
15 января, воскресенье
13:20 Гонка преследования, мужчины
16:35 Гонка преследования, женщины
Кубок мира по биатлону 2016-2017: состав сборной России на 5 этап
Состав сборной России по биатлону на 5 этап Кубка мира 2016-2017 в Рупольдинге огласил тренерский штаб нашей сборной.
Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Евгений Гараничев.
Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко.