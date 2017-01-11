Биатлон, Кубок мира 2016-2017, 5 этап: расписание, состав сборной России Биатлон, новости сегодня: состав сборной России по биатлону на 5 этап кубка мира 2016-2017 в Рупольдинге, расписание трансляций с 11 по 15 января 2017 года и многое другое читайте в материале TopNews. Биатлон, Кубок мира 2016-2017: расписание 5 этапа уже известно В немецком Рупольдинге с 11 по 15 января 2017 года пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону 2016-2017. Расписание этапа включает в себя шесть гонок, в том числе две эстафеты - первые в 2017 году. 11 января, среда 16:20 Эстафета, мужчины 12 января, четверг 16:20 Эстафета, женщины 13 января, пятница 16:35 Спринт, мужчины 14 января, суббота 16:20 Спринт, женщины 15 января, воскресенье 13:20 Гонка преследования, мужчины 16:35 Гонка преследования, женщины Кубок мира по биатлону 2016-2017: состав сборной России на 5 этап Состав сборной России по биатлону на 5 этап Кубка мира 2016-2017 в Рупольдинге огласил тренерский штаб нашей сборной. Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Евгений Гараничев. Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко. Твитнуть Другие материалы по этой теме На КМ по биатлону в масс-старте "золото" вновь у Коукаловой (ВИДЕО) На КМ по биатлону масс-старте в Оберхофе "золото" у немца Шемппа (ВИДЕО) Новости наших партнеров