Подозреваемые в стрельбе из автомата в центре Москвы арестованы (ВИДЕО)

Примечательно, что один из подозреваемых раскаялся в содеянном, в то время как другой заявил, что не совершал никакого преступления, а лишь снимал стрельбу на камеру.

Тверской суд Москвы арестовал фигурантов дела о стрельбе из автомата в центре столицы Ислама Муртазалиева и Омара Омарова, передают РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил избрать в отношении Омара Омарова и Ислама Муртазалиева меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказал судья. Срок ареста установлен до 6 марта.

Как отмечается, на заседании Омар Омаров раскаялся в содеянном. Он попросил также избрать для него меру пресечения, не связанную с содержанием под ужшкммт стражей, и заявил, что он «не преступник, чтобы убегать и не являться по просьбе следствия или суда». Защита обвиняемого просила отпустить его из-под стражи в зале суда в связи с «недоказанностью преступления».

В свою очередь, Муртазалиев заявил, что не совершал никакого преступления, а лишь снимал стрельбу на камеру. При этом в ходе заседания выяснилось, что он был ранее судим и приговорен к условному сроку.

Из материалов дела следует, что автомат, из которого были произведены выстрелы, относится к списанному заводскому огнестрельному оружию, предназначенному для образовательных и коллекционных целей. По словам защитника Омарова, данный автомат является муляжом.

Омаров и его земляк Ислам Муртазалиев обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Наказание по этому обвинению предусматривает штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, в начале января в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены несколько человек, один из которых на парковке в центре Москвы устраивает стрельбу из автомата Калашникова в воздух. Его приятель снимал происходившее на камеру мобильного телефона и комментировал. В результате инцидента никто не пострадал.