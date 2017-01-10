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Кадыров повторно и навеки проклял Сталина

Опубликовано 10.01.17 21:32 Кадыров повторно и навеки проклял Сталина

Глава Чечни назвал сталинскую депортацию в Казахстан и Среднюю Азию одной из самых трагичных страниц в истории чеченского народа.

Глава Чечни Рамзан Кадыров проклял генсекретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина на своей странице в Instagram за депортацию чеченцев, произошедшую в 1944 году. 

«Наши предки столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества. После ужасов депортации они нашли в себе силы жить и созидать на родной земле. Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят!» — написал Кадыров, посвятив эти слова к 60-летию ужшкммт возвращения чеченцев на историческую родину..

Чеченский глава также подчеркнул, что чеченцы были голословно обвинены в предательстве и отправлены в ссылку, но затем реабилитированы и восстановлены в правах.

«Новый руководитель государства Никита Хрущев добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на Родину! Мы за это искренне благодарны ему. По моему поручению одна из красивых площадей Грозного названа именем Никиты Хрущева», — добавил Кадыров.

 

Дорогие друзья! В Грозном состоялось торжественное собрание, посвященное Дню восстановления государственности чеченского народа. Ровно шестьдесят лет назад после долгой депортации, сопряжённой с суровыми испытаниями, наши предки получили возможность вернуться на землю отцов. Это событие стало торжеством исторической справедливости. Целый народ, голословно обвиненный в предательстве и отправленный в ссылку, был реабилитирован и восстановлен в правах. Наши предки столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества. После ужасов депортации они нашли в себе силы жить и созидать на родной земле. Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят! Новый руководитель государства Никита Хрущев добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на Родину! Мы за это искренне благодарны ему. По моему поручению одна из красивых площадей Грозного названа именем Никиты Хрущёва. Но мы должны чувствовать и собственную ответственность за трагические события. На протяжении долгих лет мы не имели настоящего народного лидера, который смог бы заслонить людей от потрясений. Но мы знаем много примеров, когда отдельные лжепатриоты пытались ввергнуть народ в хаос, выдавая себя за защитников национальных интересов, и прикрываясь благими лозунгами. Они создали почву для трагедий общенародного масштаба. Человеком, который объединил нацию и повел народ по пути мира и созидания, стал наш Первый Президент, Героя России Ахмат-Хаджи Кадыров. Он положил конец череде бед и страданий, которые тянулись на протяжении веков, и заложил прочный фундамент стабильности и процветания. Сегодня мы являемся хозяевами своей судьбы, строим мирную, стабильную, процветающую Чеченскую Республику! Её будущее завит от каждого из нас с вами! #Кадыров #Россия #Чечня #Хрущёв

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Напомним, массовая депортация чеченского и ингушского народов была произведена по указанию Сталина 23 февраля 1944 года. Официальным поводом стало обвинение в пособничестве фашистским оккупантам. Запрет на возвращение на родину для чеченцев и ингушей был снят в январе 1957 года.

По официальным данным, с территории Чечено-Ингушской АССР были вывезены почти полмиллиона человек, которых направили в отдаленные районы Киргизии и Казахстана. Кроме чеченцев и ингушей, депортации подверглись и другие народы Северного Кавказа, в том числе калмыки, карачаевцы и балкарцы, но в процентном соотношении жители Чечено-Ингушетии составляли подавляющее большинство ссыльных.

Точных данных о числе погибших в результате депортации нет. В то же время, по оценкам историков, тяжелые условия в местах переселения стали причиной смерти десятков тысяч человек.
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