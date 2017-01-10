Кадыров повторно и навеки проклял Сталина

Глава Чечни назвал сталинскую депортацию в Казахстан и Среднюю Азию одной из самых трагичных страниц в истории чеченского народа.

Глава Чечни Рамзан Кадыров проклял генсекретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина на своей странице в Instagram за депортацию чеченцев, произошедшую в 1944 году.

«Наши предки столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества. После ужасов депортации они нашли в себе силы жить и созидать на родной земле. Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят!» — написал Кадыров, посвятив эти слова к 60-летию ужшкммт возвращения чеченцев на историческую родину..

Чеченский глава также подчеркнул, что чеченцы были голословно обвинены в предательстве и отправлены в ссылку, но затем реабилитированы и восстановлены в правах.

«Новый руководитель государства Никита Хрущев добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на Родину! Мы за это искренне благодарны ему. По моему поручению одна из красивых площадей Грозного названа именем Никиты Хрущева», — добавил Кадыров.

Напомним, массовая депортация чеченского и ингушского народов была произведена по указанию Сталина 23 февраля 1944 года. Официальным поводом стало обвинение в пособничестве фашистским оккупантам. Запрет на возвращение на родину для чеченцев и ингушей был снят в январе 1957 года.

По официальным данным, с территории Чечено-Ингушской АССР были вывезены почти полмиллиона человек, которых направили в отдаленные районы Киргизии и Казахстана. Кроме чеченцев и ингушей, депортации подверглись и другие народы Северного Кавказа, в том числе калмыки, карачаевцы и балкарцы, но в процентном соотношении жители Чечено-Ингушетии составляли подавляющее большинство ссыльных.

Точных данных о числе погибших в результате депортации нет. В то же время, по оценкам историков, тяжелые условия в местах переселения стали причиной смерти десятков тысяч человек.