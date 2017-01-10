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Расул Мирзаев, последние новости: стрелявший в Мирзаева оказался другом известного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова (ФОТО)

Опубликовано 10.01.17 20:35 Расул Мирзаев, последние новости: стрелявший в Мирзаева оказался другом известного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова (ФОТО)

Расул Мизаев, новости на сегодня: в Сети обнародованы совместные фото спортсмена с предполагаемым нападавшим, судя по которым они хорошо знакомы.

Расул Мирзаев, последние новости 10.01.2017: стрелявший в Мирзаева оказался другом известного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова

Российский боец ММА Расул Мирзаев, на которого напали 31 декабря, смог опознать одного из злоумышленников - им оказался 23-летний Камиль Аллахвердиев, который, по некорым данным является другом бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, пишет Ruposter со ссылкой на портал Tofight.ru.

Более того об этом свидетельствуют совместные фото спортсмена и предполагаемым нападавшим, судя по которым они хорошо знакомы. Аллахвердиев также является героем ролика ужшкммт про "Дагестанцев в Москве", который собрал миллионы просмотров в сети.

По данным СМИ, Мирзаев был знаком со злоумышленниками, а причиной избиения могли стать сложные отношения с ними, возникшие из-за девушки.

По другим данным, покушение могло произойти из-за конфликта с земляками возле одного из ночных клубов Москвы. Как утверждают родственники, в квартиру преступников пустила близкая подруга спортсмена.

Как писал TopNews, в ночь на 31 декабря в квартиру к Расулу Мирзаеву вломилась группа злоумышленников. Бойца избили и выстрелили в него из травматического пистолета. Напавшие скрылись с места происшествия, а Мирзаев был госпитализирован. По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела.
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