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Необычное "боевое" задание": пьяный украинский командир приказал десантникам слепить остановку из снега

Опубликовано 10.01.17 21:16 Необычное "боевое" задание": пьяный украинский командир приказал десантникам слепить остановку из снега

В свою очередь курсанты не отказались от выполнения задачи и даже проявили креатив в ее исполнении.

Курсантам учебного центра воздушно-десантных войск в Житомире дали задание соорудить из снега остановку общественного транспорта. Соответствующий приказ отдал их пьяный командир. Об этом сообщила на своей странице в Facebook общественная активистка Ольга Александровская.

«Курсантов в свой выходной, в мороз, после многочасовой уборки снега вывели за территорию части и приказали делать остановку со снега», — сообщила Александровская, отметив, что ужшкммт будущим десантникам также приказали добавить по бокам снежного сооружения по противотанковой башне.

В свою очередь курсанты не отказались от выполнения задачи в связи с тем, что неподчинение старшему по званию влечет за собой выговоры, штрафы и притеснения по дальнейшей службе. Более того они проявились оригинальность и противотанковые башни выполнили в виде улиток в честь фамилии "креативного" капитана Улитко.

«Чем заняты курсанты единственного в Украине учебного центра ВДВ № 199 в свой выходной?.. Они делают остановку из снега. Автобусную. Почему они ее делают? Потому что бухой капитан позвонил и поставил боевую задачу сделать остановку ИЗ СНЕГА. Я не шучу. Когда они спросили, зачем, капитан ответил, что такова его прихоть», – пишет Александровская.

Также активистка добавила, что не имеет точных подтверждений состояния алкогольного опьянения капитана Улитко, так как этот вывод был сделан курсантами на основании звучания его голоса и общей алогичности приказа.
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