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Глава МИД Великобритании призвал США не демонизировать Россию

Опубликовано 10.01.17 19:49 Глава МИД Великобритании призвал США не демонизировать Россию

Борис Джонсон посетил с официальным визитом Нью-Йорк и Вашингтон, где провел ряд встреч с советниками избранного президента США Дональда Трампа и членами конгресса Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на встрече с американскими конгрессменами призвал отказаться от демонизации России, передают РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik.

По его мнению, в отношении Москвы Лондону и Вашингтону следует проводить стратегию "вовлечения и бдительности".

"Мы обратили внимание новой администрации и конгресса на то, что <…> было бы безумием демонизировать Россию или загонять ее в угол", — заявил министр.

В свою очередь член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление Бориса Джонсона ужшкммт на своей странице в Twitter.

"Новое от Бориса Джонсона: "Для нас было бы безумием продолжать демонизировать Россию". Безумием было и начинать это делать. Пора менять пластинку", - написал Пушков.

Также Борис Джонсон в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом выразил уверенность в причастности России к кибератакам, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Associated Press.

По его словам, «это абсолютно ясно», что взломы электронной почты демократов «были произведены из России».
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