В Алабаме неизвестный захватил заложников рядом с университетом

В США неизвестный захватил заложников в кредитном кооперативе (вид банковского учреждения) в городе Таскалуса банка рядом с университетом Алабамы. На место происшествия направлены автомобили и вертолёты полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, на место прибыли сотрудники ФБР и переговорщик.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Fox News, близлежащий кампус университета Алабамы перекрыт в связи с ситуацией с заложниками.

#BREAKING: New pictures coming in from the scene of hostage situation at Alabama Credit Union in Tuscaloosa. pic.twitter.com/tw4a20QxpF