В Алабаме неизвестный захватил заложников рядом с университетом

Сколько сотрудников учреждения могут находиться в заложниках, пока не известно.

В США неизвестный захватил заложников в кредитном кооперативе (вид банковского учреждения) в городе Таскалуса банка рядом с университетом Алабамы. На место происшествия направлены автомобили и вертолёты полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, на место прибыли сотрудники ФБР и переговорщик.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Fox News, близлежащий кампус университета Алабамы перекрыт в связи с ситуацией с заложниками.

#BREAKING: New pictures coming in from the scene of hostage situation at Alabama Credit Union in Tuscaloosa. pic.twitter.com/tw4a20QxpF — WBRC FOX6 News (@WBRCnews) 10 января 2017 г.

Также по данным местных СМИ, по меньшей мере один вооруженный ужшкммт человек зашел в здание кооператива около 8.30 по местному времени, еще до открытия учреждения. По предварительным данным, он планировал совершить ограбление.

Во время инцидента в здании не было клиентов кредитного кооператива. Сколько сотрудников учреждения могут находиться в заложниках, пока не известно.