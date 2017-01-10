В Алабаме неизвестный захватил заложников рядом с университетом
Опубликовано 10.01.17 19:08
Сколько сотрудников учреждения могут находиться в заложниках, пока не известно.
В США неизвестный захватил заложников в кредитном кооперативе (вид банковского учреждения) в городе Таскалуса банка рядом с университетом Алабамы. На место происшествия направлены автомобили и вертолёты полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, на место прибыли сотрудники ФБР и переговорщик.
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Fox News, близлежащий кампус университета Алабамы перекрыт в связи с ситуацией с заложниками.
Также по данным местных СМИ, по меньшей мере один вооруженный ужшкммт человек зашел в здание кооператива около 8.30 по местному времени, еще до открытия учреждения. По предварительным данным, он планировал совершить ограбление.
Во время инцидента в здании не было клиентов кредитного кооператива. Сколько сотрудников учреждения могут находиться в заложниках, пока не известно.