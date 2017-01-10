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В Алабаме неизвестный захватил заложников рядом с университетом

Опубликовано 10.01.17 19:08 В Алабаме неизвестный захватил заложников рядом с университетом

Сколько сотрудников учреждения могут находиться в заложниках, пока не известно.

В США неизвестный захватил заложников  в кредитном кооперативе (вид банковского учреждения) в городе Таскалуса банка рядом с университетом Алабамы. На место происшествия направлены автомобили и вертолёты полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, на место прибыли сотрудники ФБР и переговорщик.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Fox News, близлежащий кампус университета Алабамы перекрыт в связи с ситуацией с заложниками.

Также по данным местных СМИ, по меньшей мере один вооруженный ужшкммт человек зашел в здание кооператива около 8.30 по местному времени, еще до открытия учреждения. По предварительным данным, он планировал совершить ограбление.

Во время инцидента в здании не было клиентов кредитного кооператива. Сколько сотрудников учреждения могут находиться в заложниках, пока не известно.
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