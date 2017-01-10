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СМИ узнали подробности новых санкций США против РФ

Опубликовано 10.01.17 18:31 СМИ узнали подробности новых санкций США против РФ

Американские сенаторы определились с антироссийскими санкциями за кибератаки.

Законопроект по санкциям из-за обвинений в адрес РФ по кибератакам, который готовит группа сенаторов США, предусматривает визовые ограничения и заморозку активов, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер и предварительный вариант документа.

Согласно документу, визовые ограничения и заморозка активов будет введена в отношении лиц, "которые участвовали в значимых действиях, подрывающих кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов" и лиц, которые содействовали таким ужшкммт действиям.

Законопроектом также предусматривается введение так называемых вторичных санкций в отношении лиц и организаций, сотрудничавших с оборонным и разведывательным сектором РФ. По данным агентства, эти ограничительные меры могут оказать влияние на работу международных компаний, работающих с Россией.

Ранее американские сенаторы Джон Маккейн, Бен Кардин и Роберт Менендес объявили о готовности представить законопроект, который включает в себя «всеобъемлющий» пакет санкций против России.
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