В Иркутской области губернатор подарил многодетным семьям на Новый год конфеты с червями (ФОТО)

Неприятный сюрприз от имени губернатора получили около 17 тысяч детей в Иркутской области.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит проверку по факту раздачи детям из социально незащищенных слоев населения подарков, в которых содержались испорченные конфеты, сообщает FlashSiberia со ссылкой на источник в региональном правительстве.

«Сладкие наборы от имени губернатора региона получили почти 100 тыс. детей из многодетных и малоимущих семей, социально незащищенных слоев населения. Конфеты, которые содержались в наборах, оказались испорченными», — сказал ужшкммт собеседник агентства.

Ранее родители опубликовали фотографии конфет из «губернаторских подарков». На них видно, что конфеты старые, с налетом, а некоторые были с червями.

За подарки отвечало Министерство соцзащиты Иркутской области, однако в ведомстве вину за инцидент переложили на компанию-поставщика, который был выбран по результатам электронного аукциона.

«Подарки поставлены в соответствии с теми требованиями, которые были заявлены. Контролировался набор подарка, что там должно быть, какие конфеты. Каждый подарок не вскрывался, и такой возможности у наших специалистов нет, сразу связались с поставщиками, и поставщик заменил подарки этим гражданам», — процитировал телеканал НТС оправдания замминистра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяны Плетан.

Всего в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, Минсоцразвития региона и производителю на качество конфет пожаловалось три семьи. В Роспотребнадзоре журналистам пообещали разобраться в проблеме и рассказали, что недобросовестному поставщику грозит штраф.