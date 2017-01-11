Курс доллара на сегодня, 11 января 2017: эксперты назвали три условия для укрепления рубля

Курс валют на сегодня, 11 января 2017: ЦБ РФ поднял официальные курсы доллара и евро на сегодня, 11 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 11 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос на 43,2 копейки по сравнению с показателем вторника и составил 63,54 рубля. Курс доллара на 12 января 2017 увеличился на 5,72 копейки - до 59,95 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду, увеличилась на 22,58 копейки - до 61,56 рубля.

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В последние месяцы рубль заметно укрепил свои ужшкммт позиции, и, по словам экспертов, большая часть этих достижений стала возможной благодаря ценам на нефть.

“В прошлом году рынок уже демонстрировал хороший рост, и этот процесс может продолжиться дальше в 2017 году. Есть много областей рынка, где пока не произошло увеличения доходов, например, компании, ориентированные на потребителей, или сектор телекоммуникаций”, - сказал менеджер фонда Jupiter Emerging European Opportunities говорит Колин Крофт.

Кроме "черного золота" рубль обязан своей устойчивостью и другим факторам, одним из которых является российский финансовый регулятор, поддерживающий жесткую монетарную политику, что, в свою очередь, позволило сократить темпы инфляции в 2016 году и сделало РФ одной из немногих стран, где процентные ставки могут упасть в 2017 году.

“Многие брокеры прямо сейчас исследуют возможности российского рынка. Однако ЦБ РФ уже сталкивался с проблемами, например, с ценами на энергоносители. Кроме того, происходят также определенные политические события, связанные с Россией. Все это убедило участников рынка, что подход здесь очень консервативный и никто не старается уклониться от краткосрочных издержек”, - сказал говорит Маттиас Зиллер, директор фонда Baring Emerging Europe.

Кроме того, на следующей неделе состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа, и многие уже не скрывают своего оптимизма по поводу возможного ослабления экономических санкций в отношении России. Хотя часть экспертов полагает, что пока об этом рано говорить.

“Санкции будет сложно отменить, если Россия, конечно, не поменяет кардинально свою политику относительно Украины”, - отметил Питер Кислер из фонда North Asset Management.

“Хотя все возможно”, - добавил он.