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Курс доллара на сегодня, 10 января 2017: эксперты Goldman Sachs спрогнозировали рост доллара до уровня евро

Опубликовано 10.01.17 15:46 Курс доллара на сегодня, 10 января 2017: эксперты Goldman Sachs спрогнозировали рост доллара до уровня евро

Курс валют на сегодня, 10 января 2017: курс доллара на торгах 10 января увеличился к рублю.

Курс доллара и евро сегодня, 10 января 2017, на торгах

В начале торгов 10 января 2017 года курсы доллара и евро немного выросли к рублю: первые долларовые сделки на торговых площадках были совершены в диапазоне 59,99–60,15 рубля.

После первой минуты сессии стоимость "американца" стабилизировалась на уровне 60,1475 рубля, показав тем самым рост на 5,75 копейки к предыдущим торгам. В этот момент курс евро увеличился на 17 копеек - до 63,66 рубля.

Курс доллара и евро в 2017 году сравняется, считает ужшкммт эксперт

Главный экономист одного из крупнейших международных инвестбанков Goldman Sachs Ян Хатциус считает, что курс доллара в 2017 году может вырасти до уровня курса евро.

По мнению эксперта, высокая вероятность такой динамики определяется ожидаемыми повышениями учетной ставки ФРС США, заседания которой намечены на июнь, сентябрь и декабрь.

Если будет принято решение о повышении ставки, что весьма вероятно по мнению аналитика, стоимость денег в США для коммерческих банков станет значительно выше, чем в Европе, что непременно обусловит дальнейший рост американской валюты.

Вместе с тем Хатциус не ожидает повышения ставки Европейского Центробанка до 2019 года.

"Основным драйвером здесь является не оценка валюты, а реальная разница между процентными ставками", — цитирует главного экономиста Goldman Sachs Lenta.ru.
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