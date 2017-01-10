Ученые назвали новую версию происхождения Луны

Предложенное объяснение позволяет легко решить проблему схожести химического состава Земли и Луны.

Луна могла возникнуть не в результате одиночного столкновения Земли и протопланеты размером с Марс, а в ходе серии столкновений небольших планетарных "зародышей" с Землей, что объяснило бы странности в изотопном составе Луны, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience. Выдержки из нее приводит РИА Новости.

Последние 30 лет было принято считать, что Луна образовалась в результате столкновения Тейи, протопланетного тела, с "зародышем" Земли. Столкновение привело к выбросу материи Тейи и прото-Земли в космос, из этой материи и сформировалась Луна. Теория столкновения ужшкммт прото-Земли с крупным небесным телом хорошо объясняет массу Луны, малое содержание железа на ней и прочие параметры.

Однако при таком столкновении значительную часть материала, составляющего Луну, должна была принести гипотетическая Тейя. По своему составу она должна была отличаться от Земли, но состав Земли и Луны очень похож. Поэтому планетологи предложили достаточно экзотическое решение этой проблемы – так называемую гипотезу "планеты-юлы". В соответствии с ней, юная Земля должна была вращаться очень быстро и при этом лежать на боку, подобно Урану, и столкновение с Тейей должно был затормозить ее и повернуть ее ось. Подобный сценарий в принципе имеет право на жизнь, но он крайне маловероятен, что заставляет планетологов искать другие варианты рождения Луны.

Хагай Перец (Hagai Perets) из Технологического института Израиля в Хайфе и его коллеги предложили альтернативное объяснение отсутствию различий в долях изотопов в породах Луны и Земли, предположив, что спутница нашей планеты могла формироваться не "в один присест", а по частям.

Если Земля сталкивалась не с одной Тейей размером с Марс, а с целым набором небольших протопланет, то тогда скорость вращения нашей планеты и последствия столкновения могут быть не столь большими, которые требует классический сценарий формирования Луны. Каждый раз, когда такие "мини-Луны" врезались в Землю, они выбрасывали часть ее материи на орбиту, где она сливалась с уже существующей Луной, сформировавшейся после первого столкновения.

Руководствуясь этой идеей. Перец и его коллеги просчитали последствия столкновения Земли с несколькими подобными "зародышами" и проверили, сможет ли Луна вырасти до ее современных размеров и достичь нужного соотношения изотопов подобным образом.