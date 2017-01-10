Футболист Кокорин попал в новый скандал из-за майки (ФОТО)

Форвард "Зенита" опубликовал в "Инстаграм" снимок в футболке с Пабло Эскобаром.

Футболист питерского "Зенита" Александр Кокорин продолжает будоражить общественное мнение своими неоднозначными выходками. Только недавно начала сходить на нет волна народного негодования после скандальной вечеринки Кокорина и Мамамева в дорогом клубе в Монако после провального выступления сборной России по футболу на ЧЕ-2016, однако теперь представитель "бело-голубых" снова решил напомнить о себе.

На этот раз Александр Кокорин опубликовал в своем "Инстаграм" снимок, на котором ужшкммт он запечатлен в майке с изображением самого известного наркобарона в истории - Пабло Эскобара. Публикация вызвала бурную реакцию подписчиков игрока. Многие принялись стыдить его и заявлять, что такая публичная персона, как футболист именитого клуба и национальной сборной обязан следить за своим поведением.

"Может я чего-то не понимаю.История помнит тысячи великих личностей. Но мода пошла на Эскобара.Человека проводящего теракты и убившего сотни людей во благо своих интересов.Если он-герой,то я -святое создание", - написал один из комментаторов Кокорина.

"А со Сталиным слабо футболку?" - подстегивает другой подписчик.

Нашлись и такие, кто просто обозвал Кокорина "плохим форвардом" и разразился потоком нецензурной лексики в его адрес.