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Растрогавший патриарха первоклассник "случайно" оказался сыном крупного чиновника (ФОТО)

Опубликовано 10.01.17 12:00 Растрогавший патриарха первоклассник "случайно" оказался сыном крупного чиновника (ФОТО)

Протодиакон Андрей Кураев в соцсетях рассказал о том, что мальчик Гриша Вороничев, растрогавший главу РПЦ патриарха Кирилла, оказался сыном крупного чиновника.

Известный протодиакон Андрей Кураев рассказал в своем Facebook о том, что растрогавший главу РПЦ мальчик Гриша Вороничев на самом деле является сыном крупного чиновника – начальника отдела обеспечения государственных закупок управления имущественного комплекса и капитального строительства Росспорта Александра Вороничева. Также Ворончев-старший является членом президиума совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII зимних олимпийских игр.

Кураев опубликовал свой пост после ужшкммт пресс-релиза патриархии от 8 января, где говорилось о том, что Кирилл посетил Рождественскую елку в Кремле и встретился с первоклассником московской школы №2083 Гришей Вороничевым. До этого мальчик написал письмо предстоятелю и рассказал о своей мечте встретиться с ним.

"Я сегодня вошел в этот зал с мальчиком, которого зовут Гриша. Он прекрасный горнолыжник. И он получил приглашение в Австрию на международные сборы. Время сборов совпало со Страстной седмицей, которая предшествует празднику Пасхи. В это время ― особые богослужения, особо строгий пост. И Гриша отказался ехать на сборы. Я узнал об этом из письма и подумал, что очень хорошо будет рассказать вам о Грише, юном горнолыжнике, который отказался от очень заманчивого предложения для того, чтобы вместе с Патриархом помолиться на Страстной седмице. Желаю тебе, дорогой Гришенька, многих сил, успехов и помощи божией, как и всем вам, мои дорогие дети", - отметил патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл и Гриша Ворончев на елке в Кремле ФОТО: РПЦ

На это Андрей Кураев отметил, что Гриша Вороничев занимается гигантским слаломом.

"Самый такой московский вид спорта. И самый дорогой по экипировке", - написал протодиакон, подчеркнув, что, учитывая статус Вороничева-старшего, "для Гриши Альпы не менее привычны, чем Москва".

"И отказ от каких-то соревнований там вряд ли для него серьезен...Ну, а тем временем пресс-служба патриархии распространяет сказки про детишек, которые пишут дедушке патриарху трогательные письма. ", - добавил Кураев.
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