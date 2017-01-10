С 2017 года россиян будут штрафовать за неуплату неначисленных налогов

Отсутствие уведомлений из налоговых органов больше не является уважительной причиной для неуплаты взносов в казну.

С 2017 года в России граждан, обязанных платить налоги - транспортный, земельный и на имущество, ждут серьезные санкции, если за все время владения дачами, квартирами, земельными участками и другой недвижимостью они не платили за них налоги только из-за того, что не получали уведомлений из налоговых органов и не заявляли налоговую льготу по этим объектам, пишет "Российская газета".

В апреле 2014 года в России ужшкммт вышел закон, по которому отсутствие налоговых уведомлений из налоговых органов не является уважительной причиной по неуплате налогов. За исключением льготников. Гражданам до 31 декабря года следующего за налоговым периодом, в котором они владели таким объектом, необходимо самим уведомить налоговых инспекторов о машинах, земельных участках и квартирах-невидимках. В ином случае это будет расценено как утаивание собственности от налогов.

Так что если собственники объектов-невидимок, приобретенных в 2015 году, проигнорировали требование закона или не знали о нем (а незнание не освобождает от ответственности), то уже в 2017 они могут быть привлечены к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога за каждый объект налогообложения.

Кроме того, начиная с 2017 года при получении от граждан сообщений об объектах-невидимках, налоговики по совокупности рассчитают налоги за три предшествующих календарных года. Правда, не ранее момента возникновения права собственности на машину или дачу. Конкретная сумма налога будет зависеть от объекта налогообложения (вид недвижимости - квартира, дача, гараж, баня), от назначения и размера земельного участка, мощности автомобиля.

Если же налогоплательщик ранее получал налоговое уведомление, и не получил его в 2016 году, то это другой вопрос. Возможно, что он зарегистрировался на сайте ФНС России в "Личном кабинете налогоплательщика" и не обратился до 01.09.2016 к налоговикам с просьбой присылать ему налоговые квитки по почте, как всегда, в бумажном виде. А если так, то по закону налоговики не обязаны направлять бумажные уведомления по адресу.

Таким образом, неполучение уведомления по почте, в связи с чем гражданин решил не платить налоги, не освобождает его от штрафов и пени.

В ФНС так же уточнили, что налоговые уведомления за 2015 год не посылались тем налогоплательщикам - владельцам имущества, которые имеют налоговые льготы или налоговые вычеты, полностью освобождающих собственников от уплаты налога. Это касается в большей степени пенсионеров и других льготников. Кроме того, уведомления не рассылаются, если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей (за исключением расчетов за 2013 год). Тем не менее в этом случае обязанность по уплате налога сохраняется (соответственно будут начисляться пени), просто уведомление направят позже, когда сумма задолженности превысит 100 рублей.