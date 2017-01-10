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"Почту России" в Москве уличили в краже телефонов из посылок адресатов

Опубликовано 10.01.17 10:34 "Почту России" в Москве уличили в краже телефонов из посылок адресатов

В самой "Почте России" уже прокомментировали кражу телефонов из посылок клиентов в Москве.

Сотрудник "Почты России" в деревне Шарапово в Новой Москве Радик Б. был задержан утром 1 января при попытке уйти с работы после ночной смены. В рюкзаке у мужчины полицейские нашли три новых мобильных телефона, пишет Лайф.

Полицию вызвал сотрудник безопасности почты, заметивший на мониторах камер безопасности, как Радик Б. вытаскивает из посылок сотовые телефоны и аккуратно прячет по карманам.

1 января 2017 года сотрудником охраны на выходе из цеха ужшкммт логистического почтового центра "Внуково" в ходе стандартного осмотра личных вещей оператора предприятия были обнаружены три новых сотовых телефона, происхождение которых работник объяснить не смог. Охраной были вызваны сотрудники службы почтовой безопасности, в ходе беседы с которыми подозреваемый признался в совершении хищения. В дальнейшем материалы по данному факту были переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

В Почте России уже прокомментировали кражу телефонов из посылок клиентов в Москве. Как заверили на предприятии, оператор, совершивший правонарушение, будет уволен. В случае доказательства вины в совершении хищения ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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