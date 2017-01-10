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В Минюсте предложили лишать должников единственного жилья

Опубликовано 10.01.17 08:28 В Минюсте предложили лишать должников единственного жилья

Сейчас действует запрет на такие меры.

Российское Министерство юстиции разработало законопроект, предусматривающий возможность обращения взыскания на единственное жилье должника. Пока же в стране действует запрет на такую меру.

Как сообщает ТАСС, ведомство выступает против распространения исполнительского иммунитета на жилые помещения, "размеры которых значительно превышают средние показатели, а стоимость достаточна для удовлетворения имущественных притязаний взыскателя без ущерба ужшкммт для существа конституционного права на жилище гражданина-должника и членов его семьи".

По мнению представителей Минюста, это означало бы не столько стремление защитить данное право, сколько соблюдение исключительно имущественных интересов должника в ущерб интересам взыскателя.

Уточняется, что стоимость единственного жилья, на которое обращается взыскание, должна превышать двукратную стоимость жилого помещения, положенного по закону гражданину и его семье. Размер жилья должен превышать двукратную норму площади, предусмотренную гражданину и его семье законом. Согласно Жилищному кодексу. В разных муниципалитетах нашей страны эта норма может варьироваться от 14 до 18 квадратных метров на человека.

Взыскание можно провести только в том случае, если у должника нет денежных средств и другого имущества.

По законопроекту, жилье должника может быть продано, а оставшиеся после погашения средства будут перечислены должнику: ему будет передана минимальная сумма, достаточная для покупки нового жилья, но если он в течение трех месяцев не купит новое жилье, то сумму перечислят в бюджет муниципалитета, который и предоставит должнику новое жилое помещение.
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