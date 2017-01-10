YouTube ВИДЕО: российский боец ММА нокаутировал соперника во время приветствия

На появившемся на Ютуб видео видно, что бой завершился спустя всего три секунды.

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ибрагим Халилов нокаутировал представителя Узбекистана Бахтияра Баротова на турнире в Китае на третьей секунде боя – во время приветствия, спровоцировав тем самым скандал.

На опубликованном видео видно, как в первом раунде соперники сошлись для традиционного касания перчаток — приветствия, предваряющего поединки по правилам MMA. Однако едва коснувшись перчаток Баротова, Халилов нанес сопернику мощный удар в голову справа ужшкммт и отправил того на настил ринга.

Бой продолжался три секунды.

Ютуб ВИДЕО: российский боец ММА нокаутировал соперника во время приветствия

Поединок Халилова и Баротова состоялся в рамках турнира WBK 22 в китайском Ханчжоу. Видеозапись поединка разместил пользователь Caposa в Twitter.

Между тем в соцсетях мнения разделились. Одни считают, что Халилов применил «дешевый приемчик», другие – что Бартов сам виноват, поскольку никто не приветствует соперника вытянутыми вперед руками. Судьи засчитали победу Халилову.