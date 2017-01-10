Курс доллара на сегодня, 10 января 2017: эксперты прогнозируют радужные перспективы курса рубля

Курс валют на сегодня, 10 января 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 10 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 10 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 10 января 2017 опустился на 76 копеек по сравнению с показателем на выходные и праздники и составил 59,9 рубля. Курс евро на сегодня упал на 70 копеек - до 63,11 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на вторник составила 61,34 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

По словам финансовых аналитиков, на период январских праздников курс рубля ужшкммт рубль показал неожиданно хорошую динамику. Согласно прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы российская национальная валюта укрепится до 55 рублей за доллар.

Специалисты подчеркивают, что на столь позитивную динамику курса рубля могли оказать влияние перспективы отмены санкций США после прихода к власти Дональда Трампа. Также рубль мог стабилизироваться из-за замедления инфляции, снижения оттока капитала и укрепления бюджетной системы.

Как пишут "Известия" со ссылкой на прогноз экспертов, в ближайшие месяцы курс доллара может опуститься до 57-55 рублей, хотя, как отмечал ранее TopNews, Минфину и Банку России невыгодно чрезмерное укрепление национальной валюты из-за снижения поступлений от экспортеров, но коридор в 55-60 рублей за доллар приемлем для экономических властей.

Кроме того, на рубль может повлиять обстановка не только внутри страны, но и на международной арене: в случае новых внешних политических вызовов или изменений мировой ситуации с нефтью, курс рубля может подняться к 62-63 рублям за доллар.