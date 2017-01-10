Солистка группы Serebro похвасталась голым задом в Instagram

Голые ягодицы Ольги Серябкиной стали яблоком раздора в Инстаграм.

Солистка группы Serebro похвасталась ФОТО упругой попы в Instagram

В социальной сети Instagram на страничке фанатов группы "Серебро" появилось фото полностью обнаженной солистки Ольги Серябкиной. Автор снимка, на котором демонстрируются упругие ягодицы певицы, подписал его так: «Доброе утро».

Однако фото вызвало настоящую бурю в соцсетях. Часть подписчиков певицы обрадовались откровенным снимкам, но нашлись и те, кто обвинил ее в «глупом голом пиаре». Так, одни подписчики поинтересовались у своего кумира, кто ужшкммт снимал ее пятую точку, другие же указали на чрезмерную любовь Серебряковой к голым снимкам.

Фото опубликовано for sweet Molly (@forsweetmolly) Янв 8 2017 в 7:54 PST

«А что, теперь у нас голой позировать на всю страну стало круто?! Это же б***и, а не бабы! Она ведь будущая мать, ради этих лайков наверное скоро огурец в ж**у засунет!», «Уже не знают как внимание привлечь», — возмутились подписчики.

Тем не менее нашлись и те, кто отметил отличную фигуру Серябкиной "которую не стыдно демонстрировать".