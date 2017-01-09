СМИ показали новую «первую леди» Белоруссии

Кадры приезда президентского кортежа показал телеканал «Беларусь 1».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко появился на рождественском службе в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска вместе с сыном Николаем и неизвестной женщиной, пишет "Лента.Ру" со ссыкой на "Еврорадио" и телеканал "Беларусь 1", которому принадлежит видео.

На записи видно, что белорусский лидер прибыл в храм на Mercedes и вышел через правую заднюю дверь. Тем временем из левой двери сначала вышел Николай, а потом ― женщина в платке. «Вероятно, она сидела в машине между Александром Лукашенко и его ужшкммт младшим сыном», — говорится в сообщении «Еврорадио».

«Неужели у белорусов наконец появилась первая леди? В официальных хрониках загадочная женщина не упоминается. Другие источники [кроме телеканала "Беларусь 1"] вообще не содержат кадров прибытия президентского кортежа к храму», — говорится в публикации.

Напомним, Александр Лукашенко с 1975 года женат на учительнице белорусского языка Галине Желнерович. Вместе они не живут, но официально и не разведены. Сын Николай был рожден вне брака. По версии белорусских СМИ, его матерью является бывший главврач больницы Управления делами президента, бывший личный врач Лукашенко — Ирина Абельская.