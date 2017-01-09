Рогозин опубликовал фото «главного российского хакера»
Опубликовано 09.01.17 21:02
Таким образом он высмеял обвинения спецслужб США в том, что к хакерским атакам в их стране причастны российские хакеры.
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter кадр с «главным российским хакером». Таким образом он высмеял обвинения спецслужб США в том, что к хакерским атакам в их стране причастны российские хакеры.
«Разведка США и Украины опубликовала фото «главного российского хакера» в момент его прилета на конференцию по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ», — говорится в подписи к кадру.
Фактически на фотографии изображён кадр ужшкммт из кинофильма "Брат-2" Виктор Багров, которого сыграл российский актёр Виктор Сухоруков. По сюжету картины его персонаж действительно летит в США под предлогом участия в научной конференции, однако истинные цели прилёта совершенно иные.
Напомним, председатель Национального комитета Республиканской
партии Ринс Прибас заявил, что избранный президент США Дональд
Трамп согласился с выводами доклада американских спецслужб о
действиях «российских хакеров» и допустил принятие мер против
Москвы.