Таким образом он высмеял обвинения спецслужб США в том, что к хакерским атакам в их стране причастны российские хакеры.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter кадр с «главным российским хакером». Таким образом он высмеял обвинения спецслужб США в том, что к хакерским атакам в их стране причастны российские хакеры.

«Разведка США и Украины опубликовала фото «главного российского хакера» в момент его прилета на конференцию по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ», — говорится в подписи к кадру.

Фактически на фотографии изображён кадр ужшкммт из кинофильма "Брат-2" Виктор Багров, которого сыграл российский актёр Виктор Сухоруков. По сюжету картины его персонаж действительно летит в США под предлогом участия в научной конференции, однако истинные цели прилёта совершенно иные.

Напомним, председатель Национального комитета Республиканской

партии Ринс Прибас заявил, что избранный президент США Дональд

Трамп согласился с выводами доклада американских спецслужб о

действиях «российских хакеров» и допустил принятие мер против

Москвы.

