 
TOP 10

1 Причина крушения самолета ТУ-154 в Сочи окончательно установлена

2 Трамп признал роль РФ в кибератаках и может применить санкции

3 Актриса Мерил Стрип жестко раскритиковала Дональда Трампа на вручении "Золотого глобуса"

4 Bild рассказал о зарплатах "русских хакеров" в 640 рублей в месяц

5 В Сети появилось ВИДЕО взрыва метеорита над Архангельском

6 Знаменитый фокусник Дэвид Блейн прострелил себе рот во время номера

7 "Я его недооценивал": Обама назвал Путина "врагом США"

8 СМИ выяснили, кто отправится на "Евровидение" в 2017 году от России

9 Актеры Эндрю Гарфилд и Райан Рейнольдс поцеловались на "Золотом глобусе"

10 Изуродованная пластикой Памела Андерсон шокировала фанатов

Новости наших партнеров

Рогозин опубликовал фото «главного российского хакера»

Опубликовано 09.01.17 21:02 Рогозин опубликовал фото «главного российского хакера»

Таким образом он высмеял обвинения спецслужб США в том, что к хакерским атакам в их стране причастны российские хакеры.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter кадр с «главным российским хакером». Таким образом он высмеял обвинения спецслужб США в том, что к хакерским атакам в их стране причастны российские хакеры.

«Разведка США и Украины опубликовала фото «главного российского хакера» в момент его прилета на конференцию по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ», — говорится в подписи к кадру.

Фактически на фотографии изображён кадр ужшкммт из кинофильма "Брат-2" Виктор Багров, которого сыграл российский актёр Виктор Сухоруков. По сюжету картины его персонаж действительно летит в США под предлогом участия в научной конференции, однако истинные цели прилёта совершенно иные.

Напомним, председатель Национального комитета Республиканской
партии Ринс Прибас заявил, что избранный президент США Дональд
Трамп согласился с выводами доклада американских спецслужб о
действиях «российских хакеров» и допустил принятие мер против
Москвы.
 
Другие материалы по этой теме

Bild рассказал о зарплатах "русских хакеров" в 640 рублей в месяц

Трамп признал роль РФ в кибератаках и может применить санкции

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга