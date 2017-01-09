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Военный корабль США обстрелял иранские катера

Опубликовано 09.01.17 18:18 Военный корабль США обстрелял иранские катера

В Ормузском проливе произошел инцидент с участием корабля ВМС США и катеров Корпуса стражей исламской революции.

Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь перед иранскими катерами, которые приблизились к судну в Ормузском проливе. Как сообщает Лайф со ссылкой на агентство Reuters, инцидент произошёл в минувшее воскресенье.

По данным СМИ, к военному американскому кораблю на высокой скорости подошли четыре иранских катера. Причём они никак не реагировали на радиосигналы и сброшенный светодымовой буй, после чего корабль из флота ВМС США сделал ужшкммт несколько предупредительных выстрелов.

В сообщении говорится, что инцидент произошёл в воскресенье, 8 января.

Американские военные отметили, что подобные инциденты в Персидском заливе - не редкость. Предыдущий аналогичный случай произошел в августе. Reuters напоминает, что избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании выступал в поддержку решительных действий американских военных моряков по отношению к иранцам в случае, если те будут ограничивать свободу морского судоходства в международных водах, пишет ТАСС.
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