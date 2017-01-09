Ученые раскрыли тайну "вечного смога" над Пекином

Китайские ученые выяснили причины того, что над Пекином висит постоянный смог.

Китайские ученые выяснили причины того, что над Пекином висит постоянный смог. До сих пор считалось, что в загрязнении воздуха виновато резкое увеличение количества машин - в 7 раз за последние 15 лет. Сейчас в Пекине насчитывается 17 миллионов автомобилей. Однако исследователи выяснили, что не только машины стали причиной этого явления, пишет "РГ".

"На первых этапах загрязнения воздуха над Пекином на его состояние ужшкммт влияли ветра, переносящие воздух на высоте примерно в 500-1000 метров с юга. Когда смог сформировался, высота зоны, где воздушные массы перемешиваются, резко снизилась, в результате чего концентрация вредных веществ резко повысилась. Вдобавок, повышение влажности воздуха привело к взрывообразному росту в концентрации капель аэрозоля в воздухе", - считает Юси Ван из пекинского Института атмосферной физики Китайской академии наук.

Наблюдая за формированием смога в Пекине, Тянцине и ряде других городов Северно-Китайской низменности, китайские ученые обнаружили, что комбинация большого количества выбросов пара, выхлопных газов и потоков теплого воздуха, движущихся на столицу Китая с близлежащего плоскогорья. То есть, причиной смога является то обстоятельство, что китайская столица находится в низине, где ветра дуют не так сильно и не способны разогнать ядовитый туман над Пекином.

На высоте в примерно 500 метров от поверхности Земли ветра дуют не так сильно, как в более высоких слоях атмосферы, в результате чего скорость, с которой рассеиваются выхлопные газы и аэрозоли, резко падает, и они начинают быстро накапливаться в воздухе над Пекином, порождая смог, уточняет РИА Новости.

Таким образом, спусковым механизмом этого процесса являются не автомобили в центре столицы, а угольные электростанции и промышленные предприятия в окрестностях Пекина, выбрасывающие аэрозоли в воздушные массы, которые движутся на Пекин с высоких участков местности.

Это означает, что со смогом в Пекине можно будет бороться только тогда, когда будут введены ограничения на сжигание угля и нефтепродуктов не только в самой столице Китая, но и в тех областях, через которые движутся воздушные массы, заключают ученые.