 
TOP 10

1 Причина крушения самолета ТУ-154 в Сочи окончательно установлена

2 Трамп признал роль РФ в кибератаках и может применить санкции

3 Актриса Мерил Стрип жестко раскритиковала Дональда Трампа на вручении "Золотого глобуса"

4 Bild рассказал о зарплатах "русских хакеров" в 640 рублей в месяц

5 В Сети появилось ВИДЕО взрыва метеорита над Архангельском

6 Знаменитый фокусник Дэвид Блейн прострелил себе рот во время номера

7 "Я его недооценивал": Обама назвал Путина "врагом США"

8 СМИ выяснили, кто отправится на "Евровидение" в 2017 году от России

9 Актеры Эндрю Гарфилд и Райан Рейнольдс поцеловались на "Золотом глобусе"

10 Изуродованная пластикой Памела Андерсон шокировала фанатов

Новости наших партнеров

СМИ узнали, кто будет представлять Россию на инаугурации Трампа

Опубликовано 09.01.17 17:44 СМИ узнали, кто будет представлять Россию на инаугурации Трампа

Инаугурация Дональда Трампа пройдет в Белом доме 20 января 2017 года.

Москву на инаугурации президента США Дональда Трампа будет представлять посол в США Сергей Кисляк, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

"Никаких отклонений от протокола не предвидится. Мы исходим из того, что Россию на инаугурации Дональда Трампа будет представлять посол (Сергей Кисляк) как это принято на протяжении многих лет в США на мероприятиях подобного уровня",- сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ужшкммт встреча Путина и Трампа возможна не раньше вступления избранного президента США в должность.

Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января. Она начнется в 12.00 по местному времени (20.00 мск) у здания Капитолия, где заседает конгресс. Отмечалось, что Трамп планирует лично написать свою инаугурационную речь. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.
Другие материалы по этой теме

Актриса Мерил Стрип жестко раскритиковала Дональда Трампа на вручении "Золотого глобуса"

Трамп признал роль РФ в кибератаках и может применить санкции

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга