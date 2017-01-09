СМИ узнали, кто будет представлять Россию на инаугурации Трампа

Инаугурация Дональда Трампа пройдет в Белом доме 20 января 2017 года.

Москву на инаугурации президента США Дональда Трампа будет представлять посол в США Сергей Кисляк, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

"Никаких отклонений от протокола не предвидится. Мы исходим из того, что Россию на инаугурации Дональда Трампа будет представлять посол (Сергей Кисляк) как это принято на протяжении многих лет в США на мероприятиях подобного уровня",- сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ужшкммт встреча Путина и Трампа возможна не раньше вступления избранного президента США в должность.

Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января. Она начнется в 12.00 по местному времени (20.00 мск) у здания Капитолия, где заседает конгресс. Отмечалось, что Трамп планирует лично написать свою инаугурационную речь. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.